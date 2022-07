Fedez ‘asso pigliatutto’ è sul podio dei singoli e degli album più venduti in Italia

ROMA – ‘La Dolce Vita’ , il nuovo singolo di Fedez con TANANAI e Mara Sattei (per Columbia Records/Sony Music) dalla sua uscita ha scalato tutte le classifiche, oggi si conferma in vetta nella classifica EarOne dei brani più suonati in radio e il singolo più venduto nella classifica FIMI/Gfk per la sesta settimana consecutiva ed ha già conquistato il disco di platino. Ha raggiunto la vetta della Top50 di Spotify, la prima posizione della classifica di Amazon Music, il numero uno della top 100 Italia di Apple Music, e il videoclip ha oltre 22 milioni di visualizzazioni.

IL SUCCESSO DI ‘DISUMANO’

In questa settimana Fedez torna sul podio anche nella classifica FIMI/Gfk degli album più venduti, è al terzo posto con DISUMANO il progetto discografico in 20 tracce per Columbia Records/Sony Music. Il disco è ricco di collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati del panorama musicale attuale: oltre a Tedua, Fedez coinvolge Dargen D’Amico, Achille Lauro, Orietta Berti, Cara, Tananai, Crookers, Myss Keta, Speranza e Francesca Michielin. La produzione musicale dell’album è stata per la maggior parte curata da d.whale, con cui l’artista ha già collaborato in passato, alternandosi in alcune tracce a DADE, Dargen D’Amico, Michelangelo, Nic Sarno, Ted Fresco e Crookers.

