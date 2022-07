Superate cinquantamila firme per il ‘Draghi bis’. Dalle 21 la maratona con Renzi su Radio Leopolda

crisi di governo

15-07-2022-13

Pressing Pd-Iv per il Draghi-bis. Fi-Lega: “Vogliamo chiarezza, basta contare sul M5S”

Partiti in azione in vista del ritorno alle Camere del premier dimissionario, previsto per mercoledì. Ma per Meloni la legislatura è finita: "Elezioni subito"