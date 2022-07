Erano in vendita online, Carabinieri recuperano documenti della Croce Rossa della Seconda guerra mondiale

ROMA – Mappe a colori e dossier dattiloscritti realizzati dalla Croce Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale con piani antiaerei e anti-attacco chimico di diverse città italiane (da Agrigento a Avellino, da Belluno, a Bergamo, fino a Brescia, Caltanissetta, L’Aquila, Lucca, Lecce e Macerata). È lo straordinario materiale restituito alla Cri dai Carabinieri del Nucleo di Roma del Comando Tutela Patrimonio Culturale. I documenti erano stati messi in vendita online da un privato, salvo poi essere sequestrati a seguito di una denuncia. Dopo gli accertamenti necessari e i relativi atti giudiziari, i documenti tornano così alla Croce rossa e saranno custoditi nell’Archivio Storico dell’associazione.

VALASTRO (CRI): SONO PARTE DELLA NOSTRA STORIA

“Il più sincero ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, con la quale la Croce Rossa collabora da sempre, per averci permesso di riportare a casa documenti che sono parte integrante della nostra storia – ha detto il Vicepresidente della Croce Rossa, Rosario Valastro – e dell’attività di supporto svolta nel corso della Seconda Guerra Mondiale dalla Croce Rossa Italiana e dai suoi Volontari. Davanti al conflitto e alle emergenze che ne scaturirono, la CRI si fece trovare pronta, confermando il suo impegno al servizio di qualsiasi vulnerabilità. Questi documenti sono il segnale indelebile della costanza e della passione che muovono le nostre donne e i nostri uomini, e sono simbolo di una ferma volontà che, oggi come allora, contraddistingue il nostro operato anche nei contesti più delicati e dinanzi alle grandi sfide. Stiamo lavorando per rendere nuovamente fruibile il nostro archivio che ha distaccamenti in tutta Italia. A Trieste, ad esempio, abbiamo una testimonianza dell’esodo giuliano-dalmata, rispetto al quale Croce Rossa operò in soccorso dei profughi. Avere un passato così prestigioso è per noi una spinta per il futuro. Siamo eredi di una storia importante”.

