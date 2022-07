Morta nella notte la vicesindaca di Napoli Maria Filippone

NAPOLI – Nella notte è deceduta Maria Filippone, vicesindaca del Comune di Napoli e assessora all’Istruzione. Lo si apprende da una nota di palazzo San Giacomo in cui si riferisce inoltre che il sindaco Gaetano Manfredi, tutti gli assessori e l’intera Amministrazione comunale si stringono forte alla famiglia per la dolorosa perdita. “Se ne va – è il saluto del sindaco – una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune. Mia era e sarà per sempre un punto di riferimento per la città”. Filippone, ex preside dei licei partenopei Genovesi e Sannazaro, era stata ricoverata nel policlinico universitario della Federico II per problemi circolatori lo scorso 12 giugno. I funerali della vicesindaca si svolgeranno a Napoli domani, domenica 17 luglio, alle 9:30 nella chiesa Sant’Onofrio in corso Umberto I, 16 (angolo piazza Bovio).

DE MAGISTRIS: VICINO ALLA SUA FAMIGLIA

“Sono vicino alla famiglia della professoressa Mia Filippone, prematuramente scomparsa, della quale ricordo l’amore per i ragazzi e per la scuola pubblica ed il suo costante impegno per la città e per il suo riscatto, soprattutto attraverso la cultura” Questo il messaggio di cordoglio dell’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

FICO: PROFONDO CORDOGLIO

“Il mio profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Mia Filippone, vicesindaca e assessore

all’Istruzione di Napoli. Ai suoi cari va tutta la mia vicinanza”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico.

PICIERNO: PIANGIAMO SUA SCOMPARSA

“Oggi piangiamo la scomparsa di Mia Filippone, vicesindaco e assessore all’Istruzione della città. Una donna straordinaria, attenta e competente. La mia vicinanza alla famiglia, al Sindaco Gaetano Manfredi e a tutta la comunità delle cittadine e cittadini di Napoli”. Lo scrive, su Twitter, la vice presidente del Parlamento Europeo Pina Picierno.

AMENDOLA: MIA FILIPPONE STRAORDINARIA, MANCHERÀ A TUTTI

“Mia Filippone è stata una persona straordinaria. Una vita intera spesa per le ragazze e i ragazzi di Napoli. Da un anno con passione era in prima linea come vicesindaco di Manfredi per ridare una speranza alla città. Mancherà a tutti. Un abbraccio alla sua famiglia”. Così Enzo Amendola, sottosegretario agli Affari Ue, su Twitter.

VERDUCCI (PD): SI DEDICÒ A NUOVE GENERAZIONI

“Mia Filippone, vice Sindaca di Napoli, è scomparsa questa notte. È una bruttissima notizia per Napoli e per tutti coloro che credono nell’impegno civile e politico. Mia Filippone ha dedicato la sua vita, con straordinaria capacità e generosità, alla scuola pubblica, alla battaglia per dare futuro ed emancipazione alle nuove generazioni, alle ragazze ed ai ragazzi della sua città. Poter studiare è lo strumento più potente contro le povertà e le diseguaglianze. L’impegno straordinario di persone come Mia Filippone hanno cambiato il destino di tanti e possono cambiare il destino di una città e di un intero Paese. Un abbraccio a chi con lei ha condiviso vita e battaglie. Mi unisco al cordoglio del Sindaco Gaetano Manfredi e di tutta la città di Napoli”. Così in una nota il senatore Francesco Verducci, vice Presidente Commissione Cultura e Istruzione del Senato.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it