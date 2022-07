Mondiali, Jacobs in semifinale nei 100 metri: 10″04 in batteria

ROMA – Marcell Jacobs avanza con fatica alla semifinale dei 100 metri ai Mondiali di atletica in corso a Eugene, negli Stati Uniti. Il campione olimpico della distanza ha chiuso la sua batteria al secondo posto in 10″04, dietro al giamaicano Oblique Seville (9″93). Prima di Jacobs, in seconda batteria, impegnato il suo principale rivale e favorito numero uno in gara: lo statunitense Fred Kerley, l’argento di Tokyo 2020, si è qualificato con 9″79. Avanti anche Trayvon Bromell con 9″89. Infine, nella prima batteria anche l’altro azzurro, Chituru Ali, che ha corso in 10″40 chiudendo al sesto posto senza dunque superare il turno.

Semifinali e finale in programma domani, nella notte italiana tra sabato e domenica.

L’AZZURRO: STO MALE MA SONO QUI E MI BUTTO

“Sto male, dopo questa batteria ancora peggio, però siamo qui: mi butto e come va, va”. Così Marcell Jacobs al termine della batteria dei 100 metri, corsa in 10″04, con cui si è qualificato alla semifinale dei Mondiali di atletica in corso a Eugene, negli Stati Uniti. “Mi è piaciuto il tempo di reazione, il più veloce mai fatto (0.110, ndr)- ha aggiunto lo sprinter azzurro, campione olimpico sulla distanza, ai microfoni di Raisport- ma non riuscivo ad avanzare. Stanotte la passerò tutta in fisioterapia per cercare di essere al meglio domani”. Gli altri sono andati davvero forte. “Sì, ma è il primo turno, vediamo al terzo…”, ha chiuso Jacobs, reduce da una preparazione alla rassegna iridata rallentata da diversi problemi fisici.

