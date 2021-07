VIDEO | Valente: “No al principio di bigenitorialità quando siamo di fronte alla violenza”

ROMA – “Questo rapporto ha messo in luce proprio delle criticità che riscontriamo nel settore civile. La questione alienazione, la sottrazione dei minori alle madri è quasi sempre legata a una mancata specializzazione e formazione dei magistrati e degli operatori che non ‘leggono’ la violenza nei procedimenti di separazione, sia avvocati che consulenti d’ufficio o di parte”. Lo ha ribadito alla Dire la senatrice Valeria Valente, presidente della Commissione d’inchiesta sul Femminicidio, a margine del Rapporto su violenza e sistema giudiziario presentato oggi al Senato.



“Se non si riconosce la violenza viene disattesa la Convenzione di Istanbul e non si applicano le sue norme che prevedono la messa in sicurezza dei minori dal padre violento. Questo rapporto è la premessa a quella che sarà l’indagine sull’alienazione e sulla vittimizzazione secondaria”. E ha concluso: “Il principio della bigenitorialità sta fuori dal campo quando siamo di fronte alla violenza”.