Tg Politico Parlamentare, edizione del 16 luglio 2021

COVID, MEZZA ITALIA RISCHIA LA ZONA GIALLA

Impennata dell’indice Rt che sale a 0,91. Sale anche l’incidenza del Covid che segna 19 casi su 100 mila abitanti rispetto agli 11 di una settimana fa. I contagi aumentato soprattutto tra i giovani e spesso sono asintomatici. Quasi tutta Italia è ormai a rischio moderato, la corsa della variante Delta non si ferma e molte regioni temono il ritorno in zona gialla all’inizio di agosto. I governatori sono in pressing per una modifica dei parametri che tenga conto più delle ospedalizzazioni che dei contagi. Secondo il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità nessuna regione è sopra la soglia critica per i posti letto in terapia intensiva. All’inizio della prossima settimana prevista una cabina di regia del governo per decidere sull’estensione dell’obbligo green pass per accedere a trasporti ed eventi.

GIUSTIZIA, VERSO INCONTRO DRAGHI-CONTE

La prossima settimana Giuseppe Conte potrebbe incontrare il premier Draghi a Palazzo Chigi per discutere della riforma della giustizia. La pace tra Conte e Grillo è stata sugellata a Marina di Bibbona, in un ristorante vicino alla residenza del comico genovese. La gestione del Movimento sarà probabilmente una diarchia: Conte leader e capo politico, mentre Grillo resterà il visionario che ispirerà la linea. Tra due settimane è atteso il voto sul nuovo statuto dei pentastellati. Intanto, i 5 stelle sulla prescrizione non mollano e Conte ha intenzione di ricompattare i suoi parlamentari proprio su questo tema, recitando un ruolo da protagonista nella maggioranza. Palazzo Chigi preme per mantenere l’impianto del provvedimento presentato dalla ministra Cartabia e auspica un inter rapido in Parlamento.

A TRENTO LAUREA AD HONOREM PER ANTONIO MEGALIZZI

L’università di Trento ha conferito ad Antonio Megalizzi la laurea onoraria in studi europei e internazionali. Megalizzi era un giornalista radiofonico appassionato dell’Europa, vittima dell’attentato terrorista ai mercatini di Natale di Strasburgo dell’11 dicembre 2018. Alla cerimonia è intervenuto anche il Capo dello Stato: “Quella di Antonio per l’Europa non era semplice curiosità, era il desiderio, l’attitudine, il progetto di far comprendere che la democrazia è l’anima dell’Unione europea”, ha detto Sergio Mattarella. La fidanzata, Luana Moresco, ha promesso che “Antonio non sarà mai il passato”, la fondazione Megalizzi continuerà a portare avanti il sogno europeo.

PIL AL 5,1%, BANKITALIA OTTIMISTA ANCHE SU LAVORO

La crescita di quest’anno arriverà al 5,1%. La Banca d’Italia alza le stime del Pil nel Bollettino economico e prevede che nella seconda metà del 2022 si possa tornare sui livelli economici pre Covid. Ottimismo anche sul lavoro: secondo Palazzo Koch le assunzioni compenseranno lo sblocco dei licenziamenti. I sindacati però restano sul piede di guerra. Fiom, Fim e Uilm hanno proclamato due ore di sciopero con assemblee in tutte le aziende metalmeccaniche da lunedì fino a fine mese.