Tg Psicologia, edizione del 16 luglio 2021

SINPF: IMPATTO EMOZIONALE DA PANDEMIA SARÀ QUARTA ONDATA

“C’è un impatto emozionale che ha scandito questi lunghi mesi con una crescita a due cifre, oltre il 30%, dei disturbi di ansia, post-traumatici, depressione, insonnia. Alcuni lo hanno già chiamato quarta ondata”. Lo definisce così Claudio Mencacci, co-presidente Sinpf e direttore emerito del dipartimento di Neuroscienze dell’ospedale Sacco di Milano, l’aumento dei disturbi della sfera psicologica e psichiatrica che ha colpito molte persone in questi ultimi mesi.

NATI PRETERMINE, DOTTA: PIÙ SPAZIO AD APPROCCIO PSICO-RELAZIONALE

L’approccio del neonatologo davanti a una nascita estremamente pretermine può essere immaginato come una piramide: “Una base molto solida di tipo epidemiologico, clinico e analitico. Al centro l’attenzione a eventuali contenziosi medico-legali. Solo in cima, un piccolo spazio è dedicato all’approccio di tipo psico-relazionale, introspettivo e bioetico. Nel guidare il nostro operato, però, dovremmo avere la capacità di rovesciare questa piramide per dare un grosso spazio all’approccio psico-relazionale. Solo allora potremmo essere dei bravi medici”. A dirlo è Andrea Dotta, responsabile della struttura complessa Tin dell’ospedale Bambino Gesù, aprendo una riflessione sulle traiettorie di vita e le scelte complesse che gli operatori devono compiere nel periodo neonatale.

PSICHIATRA: ‘GIOCO SABBIA’ VALIDO AIUTO SU ABUSI E MALTRATTAMENTI

“La terapia con il gioco della sabbia risulta efficace nel caso di bambini e adolescenti con un passato di violenze o con disturbi del comportamento alimentare”. A spiegarlo è Francesco Montecchi, analista junghiano e autore del libro, di recente pubblicazione, ‘La psicoterapia con le immagini. Il gioco della sabbia’.

SIP: 2/3 FIGLI DA MATRIMONI, MA NEL 2020 MENO NOZZE E CULLE VUOTE

“Nel nostro Paese due terzi dei figli vengono concepiti all’interno del matrimonio. E quanto sia stretto il legame tra il riuscire a strutturare un rapporto di coppia stabile e la scelta riproduttiva lo dimostra anche il fatto che quasi la metà dei nati che ogni anno ci sono nel nostro Paese sono primogeniti”. A dirlo è Rino Agostiniani, tesoriere Sip, riflettendo sull’ennesima riduzione delle nascite registrata nell’anno della pandemia.

IDO: UN BIMBO AUTISTICO OGNI 70? DIAGNOSI NON APPROFONDITA

“Quindici anni fa il rapporto era di 1 bambino autistico su 2.000 bimbi, oggi è di 1 ogni 70. Di certo alla base di questo aumento ci sono state una serie di cause suppletive, come gli effetti dell’inquinamento sulle donne in gravidanza, ma 1 bambino ogni 70 è davvero troppo. È un aumento che i grandi esperti hanno già messo in discussione, ponendo dubbi sulla modalità clinica di queste diagnosi”. A sottolinearlo è Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell’IdO, che spiega come bisogna leggere questo numero così elevato.