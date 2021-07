La Valle d’Aosta apre le prenotazioni per il vaccino a 2.380 minorenni

AOSTA – Sono aperte le agende per la prenotazione dei minorenni residenti in Valle d’Aosta e iscritti al Servizio sanitario regionale, di età tra i 12 e i 13 anni, nati tra l’1 agosto 2007 e il 20 luglio 2009. L’Usl della Valle d’Aosta comunica che nel complesso sono 2.380 giovani, ai quali è stata attribuita una data di prenotazione, consultabile e modificabile sul portale www.anticovid.regione.vda.it. La data di prenotazione deve essere confermata sul portale per ogni persona. È anche possibile esprimere il diniego alla vaccinazione.

Le somministrazioni delle prime dosi saranno al Palaindoor di Aosta, in regione Tsambarlet, nel periodo compreso tra martedì 20 luglio e venerdì 13 agosto, martedì e venerdì pomeriggio, dalle 14.30 alle 20.30. Per la vaccinazione dei soggetti tra i 12 e i 15 anni, che devono andare al centro vaccinale accompagnati da un genitore, è prevista la presenza di almeno un pediatra (ospedaliero o pediatra di libera scelta) per ogni seduta.