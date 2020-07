Omicidio Cerciello, il collega Varriale in aula: “Sembrava una cosa da ladri di galline”

ROMA – “Non ci siamo preoccupati. Li’ per li’ ci sembrava una cosa da nulla, da ladri di galline“. Lo ha detto Andrea Varriale , il collega di pattuglia di Mario Cerciello Rega la notte del 26 luglio, quando quest’ultimo venne ucciso per mano di Finnegan Lee Elder nel corso del processo che vede imputato anche il californiano Gabriel Natale Hjorth. Il carabiniere, ascoltato in aula, ha ripercorso le fasi dell’intervento precedenti alla colluttazione in cui Cerciello venne accoltellato. “A Trastevere le dinamiche dello spaccio sono cambiate. Sono molte le fregature che vengono fatte a chi cerca droga- ha aggiunto- Quella ci sembrava una ‘sola’ e la pasticca trovata a piazza Mastai era palesemente tachipirina. Non mi sembrava una estorsione fatta da veri criminali, ci sembrava una cosa da poco”.

VARRIALE: “MARIO ERA UN MAESTRO, SEMPRE IN PRIMA LINEA”

“HJORT BENDATO? MAI VISTO NESSUNO TRATTENUTO IN QUEL MODO”

“ERRORE DIRE A COMANDANTE CHE AVEVO PISTOLA”

“Commisi un errore stupido, quello di dire che avevo la pistola con me e che l’avevo consegnata al mio comandante di stazione in ospedale. A tanti colleghi gia’ avevo detto che non l’avevo, quindi mi stavo nascondendo dietro a un dito. Ho commesso una leggerezza“. Varriale secondo quanto riferito in Aula, racconto’ il particolare all’allora comandante del Gruppo Roma dei Carabinieri, Antonio Petti, durante un colloquio informale. “Con Petti- ha aggiunto- parlai anche del video e dissi: ‘Ad onor del vero ho fatto un video’, ribadendo che era a disposizione dei colleghi del Nucleo investigativo. Mentre tornavo in caserma ho avvisato il mio comandante della caserma, via whatsapp, che avevo detto di aver dato a lui la pistola. La pistola non c’era. Lo ammisi poi davanti al procuratore Prestipino”.

“FECI VIDEO A HJORTH PER COMPARARE SUA VOCE”

“Vado nell’ufficio, inizio a registrare il video. Volevo associare la voce al volto e cosi’ gli ho fatto qualche domanda su dov’era la felpa rossa, o cose cosi’. Non ho avuto alcuna risposta. Mi ha detto solo ‘Che cambia, a che serve’. Durante la registrazione del video c’era anche qualcun altro”. Varriale ha ricostruito i passaggi relativi al video da lui registrato nella caserma del Reparto Operativo di via In Selci dove erano stati portati i due americani accusati dell’ omicidio. “Ho staccato la registrazione del video e sono corso a farlo presente ai miei superiori. Abbiamo sentito le registrazioni acquisite da whatsapp e poi il video. Non l’ho diffuso a nessuno. È rimasto sul mio cellulare. Incontrai il colonnello Antonio Petti, l’allora comandante del gruppo Roma, in un colloquio informale con lui, dissi che non avevo fatto io la fotografia”, ha concluso Varriale.

“NON VOLEVO INTERROGARE HJORTH”

“Non lo volevo interrogare. Non volevo assolutamente picchiarlo, insultarlo. Ero molto arrabbiato e nervoso, ma so che in queste situazioni bisogna mantenere la calma. Non ho visto nessuno picchiarlo, insultarlo o trattarlo male”.