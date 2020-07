Scoperti 24 furbetti del reddito di cittadinanza a Napoli

NAPOLI – Il Comando provinciale della guardia di finanza di Napoli ha denunciato e segnalato all’Inps 24 soggetti, di eta’ compresa tra i 25 e i 63 anni, che hanno percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza per complessivi 267.000 euro.



In particolare, i finanzieri del I Gruppo, nel corso di un’indagine di polizia economico-finanziaria, hanno scoperto che i 24 “furbetti” non percepivano alcun tipo di reddito lecito poiche’ in realta’ erano contrabbandieri di sigarette e parcheggiatori abusivi. Infatti, a seguito di reiterati sopralluoghi, le fiamme gialle hanno sorpreso i parcheggiatori abusivi mentre esercitavano la propria “attivita’” nelle vie del centro di Napoli (nei pressi dello stadio San Paolo e nelle zone della movida notturna di via Chiaia e dei locali di via Coroglio) mentre i contrabbandieri sono stati fermati a piu’ riprese, anche con considerevoli quantitativi di tabacchi lavorati esteri, nelle zone del Lavinaio e del Borgo Sant’Antonio.

Tutti i soggetti hanno anche sistematicamente omesso di dichiarare qualsiasi altra forma di reddito, anche se percepita da altri componenti del nucleo familiare e pertanto l’Inps avviera’ la procedura di recupero del reddito di cittadinanza erogato.