Tg Cultura, edizione del 16 luglio 2020

DAL 29 AGOSTO A PALAZZO ALBERGATI MOSTRA SUGLI IMPRESSIONISTI

Monet, ma anche Manet, Renoir, Degas, Corot, Sisley, Boudin, Pissarro e gli altri. Sono loro gli indiscussi protagonisti della mostra ‘Monet e gli Impressionisti. Capolavori dal Musee Marmottan Monet di Parigi’, che dal 29 agosto segnerà la riapertura di Palazzo Albergati. Patrocinata dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Bologna, l’esposizione ripercorre l’evoluzione del celebre movimento pittorico in un percorso espositivo che accanto alle opere più famose, tra cui le Ninfee di Monet, vedrà anche capolavori inediti per il grande pubblico perché mai usciti dal Musee Marmottan Monet, come la Fanciulla seduta con cappello bianco di Renoir.

IL TEATRO ITALIANO OMAGGIA CAMILLERI A UN ANNO DALLA SCOMPARSA

Il teatro italiano omaggia Andrea Camilleri a un anno dalla scomparsa del grande scrittore siciliano. L’evento, promosso dal Piccolo Teatro di Milano e dai Teatri Nazionali italiani, prevede per il 17 luglio la proiezione in contemporanea del film ‘Conversazione su Tiresia’, di e con Andrea Camilleri e tratto dall’omonimo spettacolo andato in scena al Teatro Greco di Siracusa l’11 giugno del 2018, con la regia di Roberto Andò. “Un film prezioso per un’iniziativa a cui spero aderiscano quante più realtà possibili per rendere il giusto tributo a chi ancora ci emoziona con la sua creatività”, ha commentato il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini.

A ROMA NASCE ‘INSIEME’, UNITE TRE MANIFESTAZIONI LETTERARIE

Letterature, Libri Come e Più libri più liberi unite in un unico evento. A Roma nasce ‘Insieme’, un progetto dedicato al libro e alla lettura a cui parteciperanno circa 200 editori. Nata dall’esigenza di restituire luoghi di incontro agli appassionati del mondo del libro anche durante l’emergenza sanitaria, la grande manifestazione letteraria si terrà dall’1 al 4 ottobre 2020 negli spazi esterni dell’Auditorium Parco della Musica e al Parco Archeologico del Colosseo, con una anteprima nel quartiere Eur. “Sono molto orgoglioso per questa operazione che sarà la più importante manifestazione in Italia dedicata al libro”, ha detto il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo.

LA QUADRIENNALE DI ROMA SI FARÀ DAL 29 OTTOBRE AL PALAEXPO

La Quadriennale d’arte di Roma si farà e aprirà al pubblico dal 29 ottobre al 17 gennaio 2021 negli spazi del Palazzo delle Esposizioni. Curata da Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol, nei suoi quasi 4mila metri quadrati di superficie espositiva, la mostra ‘Fuori’ – questo il titolo dell’edizione 2020 – ospiterà 43 artisti che dialogheranno con l’arte contemporanea dagli anni Sessanta a oggi. “Tante istituzioni e aziende importanti hanno pensato fosse giusto investire in questo progetto. Non potevamo permetterci nessuna esitazione”, ha detto il presidente della Fondazione, Umberto Croppi.