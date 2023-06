Clementino è il presentatore del Festival di Castrocaro 2023

ROMA – La 65esima edizione del Festival di Castrocaro avrà il suo clou il prossimo venerdì 22 settembre a Castrocaro Terme e Terra di Sole, data in cui si terrà la finale che decreterà il vincitore. Presenteranno la serata una coppia inedita formata dal rapper Clementino e da una storica conduttrice radiofonica che verrà svelata prossimamente.

Durante l’evento gli 8 giovani finalisti si contenderanno la vittoria con i loro brani inediti e diversi big della musica italiana che impreziosiranno la serata in qualità di super ospiti e verranno premiati per i loro progetti discografici usciti nella stagione 2022/2023.

“Siamo felici di annunciare questa partenza con una personalità di grande talento come Clementino- commenta il Patron e direttore esecutivo del Festival Carlo Avarello- insieme al team di Isola degli Artisti e al direttivo musicale del festival, abbiamo cercato di orientarci fin da subito su una conduzione contemporanea, fresca, che avesse un background musicale ben definito, oltre ad un linguaggio ideale per i giovani. Da una parte il vulcanico Clementino, showman, uno dei migliori rapper e freestyle italiani con straordinarie capacità comunicative, dall’altra una giovane conduttrice già affermata grazie alla sua esperienza decennale e il suo eccellente lavoro nel network radiofonico. Nelle prossime settimane sveleremo la co-conduttrice ed i primi big che saranno ospiti del Festival, per il momento diciamo solo che sarà un cast di cui andremo fieri”.

LE GIURIE DI QUALITÀ

Gli artisti in gara verranno valutati da due giurie: una di qualità formata da grandi professionisti e addetti ai lavori del mondo della musica e una composta dai content creator più interessanti del mondo digital.

La giuria di qualità sarà formata dal direttore d’orchestra, compositore, musicista e arrangiatore Beppe Vessicchio, dalla cantautrice, musicista e polistrumentista Serena Brancale, da uno dei bassisti più acclamati al mondo, pupillo di Quincy Jones e vincitore del Grammy Awards Richard Bona e da altre personalità rilevanti del mondo della musica che verranno comunicati prossimamente.

Il Festival “Voci Nuove Volti Nuovi Castrocaro Terme” è aperto alla partecipazione di talenti tra i 15 e i 36 anni di età compiuti per singoli interpreti, cantautori e band e fino al 25 giugno è possible iscriversi attraverso il sito ufficiale.