I più grandi successi dei Pooh in una nuova raccolta, “Amicixsempre 2023”

ROMA – Il 30 giugno esce ‘Amicipersempre 2023’ (Warner Music Italy), la raccolta dei più grandi successi dei Pooh per festeggiare e rivivere oltre 50 anni di storia. Una compilation composta da 4 CD che uscirà in edizione limitata autografata e che da oggi è disponibile in pre-order.

In totale 56 brani iconici, pietre miliari della storia della band che compongono anche la scaletta del tour che partirà da luglio con due eventi negli stadi di Milano e Roma e che da settembre proseguirà in tutta Italia.

LA TRACKLIST

Questa la tracklist completa di ‘AMICIXSEMPRE 2023’:

(cd1) 01. Amici per sempre, 02. Canterò per te, 03. Stai con me, 04. Rotolando respirando, 05. Giorni infiniti, 06. Dove comincia il sole 1a parte, 07. Dove comincia il sole 2a parte, 07. Isabel, 08. L’aquila e il falco, 09. L’ultima notte di caccia, 10. Eleonora, mia madre, 11. Il tempo, una donna, la città.

(cd2) 01. La donna del mio amico, 02. L’altra donna, 03. Stare senza di te, 04. In diretta nel vento, 05. Noi due nel mondo e nell’anima, 06. La mia donna, 07. L’anno, il posto, l’ora…, 08. Io e te per altri giorni, 09. Infiniti noi, 10. Parsifal (parte I) 11. Parsifal (parte II) [strumentale], 12. Vieni fuori, 13. In silenzio.

(cd3) 01. Alessandra, 02. Quando una lei va via, 03. Nascerò con te, 04. Piccola katy, 05. Risveglio (strumentale), 06. Viva (strumentale), 07. Grandi speranze, 08. Il ragazzo del cielo (lindbergh), 09. Dall’altra parte, 10. Lettera da berlino est, 11. Tu dov’eri, 12. Orient express, 13. Notte a sorpresa, 14. Cercando di te.

(cd4) 01. Ci penserò, 02. Incredibilmente giù, 03. Ali per guardare, occhi per volare, 04. Mediterraneo, 05. Maria marea, 06. Pierre, 07. 50 primavere, 08. Solo voci, 09. Uomini soli, 10. Io sono vivo, 11. Non siamo in pericolo, 12. Tanta voglia di lei, 13. Dammi solo un minuto, 14. Se c’è un posto nel tuo cuore, 15. Pensiero, 16. Dimmi di sì, 17. Chi fermerà la musica.

I CONCERTI NEGLI STADI A LUGLIO

A luglio i Pooh saranno protagonisti di 2 eventi live negli stadi, il 6 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e Il Volo sarà loro ospiti per i due concerti.

Dopo gli stadi, i Pooh torneranno live da settembre con 5 nuovi appuntamenti, tre serate all’Arena di Verona e in quattro concerti nei principali palasport nel mese di ottobre.

Queste tutte le date:

6 LUGLIO – STADIO G. MEAZZA – MILANO SOLD OUT

STADIO G. MEAZZA 15 LUGLIO – STADIO OLIMPICO – ROMA

STADIO OLIMPICO 16 SETTEMBRE – TEATRO ANTICO – TAORMINA NUOVA DATA

TEATRO ANTICO 17 SETTEMBRE – TEATRO ANTICO – TAORMINA NUOVA DATA

TEATRO ANTICO 19 SETTEMBRE – TEATRO VALLE DEI TEMPLI – AGRIGENTO NUOVA DATA

TEATRO VALLE DEI TEMPLI 21 SETTEMBRE – ARENA FLEGREA – NAPOLI NUOVA DATA

ARENA FLEGREA 24 SETTEMBRE – VILLA MANIN – CODROIPO (UD) NUOVA DATA

VILLA MANIN 29 SETTEMBRE – ARENA DI VERONA SOLD OUT

ARENA DI VERONA 30 SETTEMBRE – ARENA DI VERONA SOLD OUT

ARENA DI VERONA 1 OTTOBRE – ARENA DI VERONA

ARENA DI VERONA 6 OTTOBRE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

– MEDIOLANUM FORUM 7 OTTOBRE – UNIPOL ARENA – BOLOGNA

UNIPOL ARENA 13 OTTOBRE – PALA ALPITOUR – TORINO

PALA ALPITOUR 14 OTTOBRE – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE