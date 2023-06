Annalisa annuncia un nuovo disco e il suo primo tour nei palazzetti

ROMA – Il 2023 è sempre più l’anno di Annalisa. Dopo aver scalato le classifiche con le hit “Bellissima” e “Mon Amour”, la cantante annuncia l’arrivo di un disco. Uscirà a settembre “E poi siamo finiti nel vortice”, progetto che dà il nome anche al primo tour nei palazzetti dell’ex Amici. “Non sapete da quanto tempo volevo dirvelo”, ha scritto l’artista sui social.

IL TOUR

Annalisa – attualmente in radio anche con “Disco Paradise”, insieme agli Articolo 31 e Fedez – sta vivendo un periodo d’oro e chiama a raccolta i fan per aprile 2024. In calendario Firenze (6 aprile), Milano (10 aprile), Bari (12 aprile), Napoli (13 aprile), Padova (19 aprile) e Roma (21 aprile). I biglietti sono già disponibili.

“TUTTI NEL VORTICE” il mio primo tour nei palasport, ad aprile 2024!!! 🥹

Perché questo nome?

Perché in autunno esce il mio disco: “E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE” 🌪️

Non sapete da quanto tempo volevo dirvelo ❤️



Biglietti disponibili da ora!https://t.co/MytBsLhX0d… pic.twitter.com/bzH3KobjFC — ANNALISA (@NaliOfficial) June 16, 2023