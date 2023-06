VIDEO | Yoga Radio Bruno: al via le date live. Grande successo iera sera a Ferrara

ROMA – Grande successo ieri sera a Ferrara per la prima delle quattro date di Yoga radio Bruno. Ad esibirsi sul palco, tra i numerosi ospiti, anche Tananai, Mr. Rain, Francesco Renga in coppia con Nek e le rivlezioni di Amici Angelina Mango e Aaron. A condurre la serata Alessia Ventura e Enzo Ferrari.

La festa si sposterà poi a Piacenza (26 giugno) , Carpi (11 luglio) per concludersi a Forlì (19 luglio). Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, sarà trasmesso in diretta radiofonica e sul canale 73 del digitale terrestre. Grazie all’accordo con Mediaset, inoltre, le serate andranno in onda su La5 ad agosto.

RADIO BRUNO SOSTIENE LA ROMAGNA DOPO L’ALLUVIONE

Per sostenere le persone e le comunità romagnole colpite dall’alluvione, quest’anno la radio ha lanciato una raccolta fondi sia nella fase più acuta dell’emergenza, che in quella della ricostruzione. E Forlì ringrazia: “Radio Bruno Estate significa grandi nomi della musica ma anche solidarietà”, ha sottolineato l’assessore comunale al Turismo Andrea Cintorino. Così come fece nel 2012 con il terremoto che colpì le province di Modena e Ferrara, ha ricordato Cintorino, “Radio Bruno ha aperto un conto corrente solidale per raccogliere somme da devolvere alle comunità della Romagna, attraverso l’acquisto di una maglietta che sarà in vendita presso la sede dell’emittente, nello store on line sul sito www.radiobruno.it e ovviamente durante le serate dello Yoga Radio Bruno Estate di Ferrara, Piacenza, Carpi e Forlì”.

Sui social, alcuni dei omenti più belli della serata di ieri a Ferrara.

