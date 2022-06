Tumore del rene, Porta: “Non ci sono stili alimentari che possano prevenirlo”

ROMA – “Una sana alimentazione è importante, anche se non ci sono stili alimentari che possano prevenire il tumore del rene, così come qualsiasi altro tipo di tumore. Ovviamente non bisogna eccedere nel consumo di alcolici e di proteine. È importante mantenere un adeguato peso corporeo, perché sappiamo che c’è una diretta correlazione tra l’obesità e il rischio di tumore del rene. E poi c’è da tenere conto dell’importanza di preservare la nostra funzionalità renale: bisogna bere molta acqua e interpellare il proprio medico curante nel momento in cui dovessero esserci dei segni o dei sintomi che puntino sull’apparato urinario.

Questa è una buona norma di comportamento che può aiutare a prevenire anche altre patologie oncologiche importanti, una su tutte il tumore alla prostata”. Lo ha detto Camillo Porta, professore Associato di Oncologia Medica presso l’Università di Pavia, in occasione del Media Tutorial ‘Giornata mondiale tumore del rene- Fra ricerca e qualità di vita del paziente’. “È poi molto importante tenere sotto controllo la pressione- ha proseguito- perché la pressione arteriosa elevata è il principale fattore che può danneggiare la funzionalità renale”.



“La profilazione genomica di un tumore– ha infine tenuto a precisare Porta– è sicuramente un’arma potente ma è di difficile utilizzo: le informazioni che derivano sono spesso informazioni che non possiamo sfruttare da un punto di vista terapeutico. Non pensiamo dunque che la profilazione genomica sia la soluzione di tutti i problemi di un paziente oncologico, con un tumore del rene o con un altro tumore. Può essere utile farla ma dipende dalla scelta che deve essere fatta dall’oncologo che segue il paziente, altrimenti diventa una freccia spuntata che non serve a nulla”, ha concluso.

