La variante Delta preoccupa, Gelmini: “Governo sta valutando la proroga dello stato d’emergenza”

ROMA – “È in corso un monitoraggio una valutazione sulla variante Delta che in Italia non è ancora estesa ma è stata segnalata in alcune regioni. Il Governo valuta la proroga dello stato di emergenza, al momento non c’è una decisione formale, ma da parte del governo c’è un atteggiamento di grande prudenza. Non possiamo correre rischi e la variante Delta non può essere sottovalutata”. Lo ha detto la ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini durante la trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1.