A ottobre Papa Francesco alla Nuvola di Fuksas

ROMA – Da Città del Vaticano all’Eur. Il 5 e il 6 ottobre Papa Francesco sarà alla Nuvola di Fuksas “in occasione dell’incontro delle grandi religioni monoteiste. Questo dà l’idea di una costruzione che a me piace chiamare di un ‘nuovo Umanesimo’, cioè il tentativo di pensare che nessuno ce la fa da solo, che nessuno di salva da solo”. Questo l’annuncio di Antonio Rosati (amministratore delegato di Eur S.p.a.), in occasione della presentazione del TIMVision Floating Theatre: l’arena cinematografica galleggiante che per il secondo anno torna ad animare il laghetto del quartiere Eur.



“La pandemia – ha proseguito Rosati – ci deve far diventare più saggi, più intensi e tendere le mani a chi è in difficoltà e cercare di costruire un sistema di relazioni e di economie. La Nuvola rimane un luogo di business ma accompagnato da una grande idea di bellezza, ovvero la cultura, che ci rende migliori”.

SPAZIO AI GIOVANI DESIGNER PER IL BRAND DELLA NUVOLA

La Nuvola di Fuksas avrà finalmente un brand. Eur S.p.a. ha indetto un bando dedicato a giovani designer non affermati per creare il marchio. “Sono arrivate oltre cinquantasei domande, la commissione presieduta da Massimiliano Fuksas si riunirà nei prossimi giorni per valutare gli elaborati e spero che a metà luglio potremmo annunciare il vincitore con una grande festa”, ha poi reso noto Rosati.