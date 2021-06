Bianchi: “Se ci vaccineremo tutti potremo andare oltre le mascherine”

ROMA – “Le mascherine sono uno strumento di protezione reciproca. Se la situazione migliorerà e se ci vaccineremo tutti, andremo anche oltre le mascherine, che non sono un’imposizione ma una misura da usare con buonsenso”. Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto questa mattina a RaiNews24.

“Stiamo lavorando tutti per tornare in presenza, ma una presenza diversa, più inclusiva- ha spiegato Bianchi- Non possiamo lasciare indietro nessuno. Bisogna andare verso una scuola più aperta, capace di utilizzare tutti gli strumenti della nostra epoca con capacità critica. Una scuola che permetta di esporre gli strumenti linguistici, matematici, logici”. Commentando i due anni scolastici attraversati dal Covid, il ministro ha detto che “di questo biennio salvo tutto: le difficoltà, i nuovi strumenti, anche la fatica. Guai a dire che è stata una parentesi. È stato difficile, ma i nostri ragazzi devono portare dentro di loro questi risultati”.