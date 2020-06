Campitello Sepino in pole position per essere il primo ‘Luogo del Cuore Fai’ del Molise

NAPOLI – Con gli oltre 700 voti raccolti in un mese Campitello di Sepino (Campobasso) si candida a diventare Luogo del Cuore regalando la prima vittoria molisana nell’ambito del censimento promosso dal Fondo ambiente italiano (Fai) per selezionare i luoghi italiani da non dimenticare.

“In queste 9 edizioni il Molise non si e’ mai aggiudicato un Luogo del Cuore”, spiega Dosolina Tirabasso, capo delegazione Fai di Campobasso. “Campitello di Sepino e’ al momento il sito molisano su cui si stanno concentrando piu’ voti e auspichiamo che questa candidatura possa permettere al Molise di ottenere il suo primo successo. Crediamo – sottolinea Tirabasso – che sia necessario uscire dalla logica dei campanilismi e capire che l’eventuale vincita di Campitello non sarebbe solo una vittoria di Sepino ma sarebbe una vittoria per l’intera regione. Tutti i molisani dovrebbero essere orgogliosi di avere finalmente un loro Luogo del Cuore Fai”.

Con le sue poetiche radure, sorgenti, pascoli e boschi Campitello di Sepino e’ uno dei piu’ amati ‘rifugi dell’anima’ dei molisani e di tutto il Sud Italia. Ma l’incuria e l’annuale assalto di orde di turisti senza regole stanno gradualmente distruggendo le sue splendide faggete. Per salvare questo sito e’ allora partita la sfida per ottenere il riconoscimento promosso dal Fai.

“Campitello di Sepino, come buona parte del Matese, e’ un ambiente caratterizzato da una antica e profonda coesistenza tra l’uomo e la natura, legata soprattutto al pascolo”, ha spiegato Lorenzo Sallustio, esperto di scienze agro-forestali dell’Universita’ del Molise. “È importante sottolineare che la gran parte delle aree interne dell’Appennino vive ormai in stato di abbandono e paesaggi come quelli di Campitello di Sepino sono sempre piu’ rari”.



I Luoghi del Cuore e’ il piu’ importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del patrimonio che permette ai cittadini di segnalare al Fai attraverso un censimento biennale i luoghi da non dimenticare. Dopo il censimento il Fondo sostiene una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti. In 18 anni di progetti il Fai ha sostenuto direttamente 119 interventi di recupero e valorizzazione in 19 regioni. Questo il link per esprimere la propria preferenza per Campitello di Sepino: https://www.fondoambiente.it/luoghi/altopiano-di-campitello-di-sep ino?ldc