Zaia: “Buffet con guanti e mascherina? Mai, meglio servito”

VENEZIA – “Non firmerei mai un’ordinanza in cui obbligo il turista a mettersi guanti e mascherina per andare al buffet”. Lo afferma il governatore del Veneto Luca Zaia, rispondendo alle domande della stampa in merito al fatto che in Veneto i buffet negli alberghi restano vietati, nel senso che non ci si può servire da soli ma è necessario che ci sia del personale che serve il cibo scelto, mentre in Austria, a pochi chilometri di distanza, ci si può riempire il piatto da soli.

“Penso che la soluzione migliore sia quella di un operatore con guanti e mascherina che serve il buffet”, continua Zaia, assicurando che anche gli operatori del settore sono della stessa opinione.