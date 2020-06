Mafia Capitale, Massimo Carminati esce dal carcere. Gli avvocati: “Tutelato dal principio di civiltà”

ROMA – Massimo Carminati può lasciare il carcere di Oristano, in Sardegna, dopo 5 anni e 7 mesi di detenzione. ‘Il cecato’, protagonista a Roma dell’inchiesta sul ‘Mondo di mezzo’, conosciuta anche come ‘Mafia Capitale’, torna libero per la scadenza dei termini di custodia cautelare. “La questione tecnica, che avevamo posto alla Corte d’Appello e che tutela un principio di civiltà, è stata correttamente valutata dal Tribunale della libertà. Siamo soddisfatti” hanno detto i suoi avvocati Cesare Placanica e Francesco Tagliaferri.

Revocato il carcere duro a Massimo Carminati