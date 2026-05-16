Roma, l’ex sindaco Marino: “Il termovalorizzatore è una follia”

ROMA – Il termovalorizzatore di Roma “è una follia, perché mettere oggi una macchina che produce 600mila tonnellate di anidride carbonica prendendo come esempio quella che esiste a Copenaghen dove è stato deciso che dal 2028 verrà gradualmente smantellata, dimostra che questa è una strategia assolutamente superata e dannosa”. Così Ignazio Marino, eurodeputato Verdi/Alleanza libera europea, già sindaco di Roma, commentando ai microfoni di TeleAmbiente la notizia della posa della prima pietra dell’impianto di Roma.

“Fa sorridere anche la conclusione del sindaco commissario nella lettera che ha inviato pochi giorni fa all’ Europa alla domanda sulla salute. Gualtieri conclude così la lettera: ‘No, questo tema della salute non lo avevamo preso in considerazione ma lo studieremo e tra qualche anno vi sapremo dire quante persone in più si sono ammalate‘”.