sabato 16 Maggio 2026

MotoGP in Catalogna, Alex Marquez vince la sprint

Lo spagnolo della Ducati Gresini ha preceduto sul traguardo di Barcellona Pedro Acosta (Ktm) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46)

Data pubblicazione: 16-5-2026 ore 15:53Ultimo aggiornamento: 16-5-2026 ore 15:54

ROMA – Alex Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Catalogna della Motogp. Lo spagnolo della Ducati Gresini ha preceduto sul traguardo di Barcellona Pedro Acosta (Ktm) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Solo nona posizione per Marco Bezzecchi (Aprilia), che resta leader del Mondiale ma con due soli punti di vantaggio sul rivale e compagno di squadra Jorge Martin, scivolato al quarto dei dodici giri della mini-race.

Questi i primi 5 della classifica Piloti: Marco Bezzecchi 129 punti; Jorge Martin 127; Pedro Acosta 92; Fabio Di Giannantonio 91; Ai Ogura 69.
Questa la classifica Costruttori: Aprilia 168 punti; Ducati 140; Ktm 105; Honda 54; Yamaha 29

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