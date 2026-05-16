MotoGP in Catalogna, Alex Marquez vince la sprint

ROMA – Alex Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Catalogna della Motogp. Lo spagnolo della Ducati Gresini ha preceduto sul traguardo di Barcellona Pedro Acosta (Ktm) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Solo nona posizione per Marco Bezzecchi (Aprilia), che resta leader del Mondiale ma con due soli punti di vantaggio sul rivale e compagno di squadra Jorge Martin, scivolato al quarto dei dodici giri della mini-race.

Questi i primi 5 della classifica Piloti: Marco Bezzecchi 129 punti; Jorge Martin 127; Pedro Acosta 92; Fabio Di Giannantonio 91; Ai Ogura 69.

Questa la classifica Costruttori: Aprilia 168 punti; Ducati 140; Ktm 105; Honda 54; Yamaha 29