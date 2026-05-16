sabato 16 Maggio 2026

Da oggi i monopattini dovranno avere la targa, da luglio anche l’assicurazione

Chi non ce l'ha rischia una multa tra i 100 e i 400 euro. Salvini: "Una norma di buonsenso"

Data pubblicazione: 16-5-2026 ore 14:20Ultimo aggiornamento: 16-5-2026 ore 16:13

ROMA – Da oggi i monopattini elettrici devono circolare con targa. Chi non ce l’ha rischia una multa tra i 100 e i 400 euro.

Non si tratta di una targa tradizionale ma di un contrassegno adesivo quadrato, composto da tre lettere e tre numeri, da applicare sul parafango posteriore o sul piantone anteriore. Si ottiene attraverso il Portale dell’automobilista, il sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: bisogna compilare un modulo, allegare un documento d’identità e pagare circa 35 euro tra bollo, diritti e costo del contrassegno. Dopo l’invio della documentazione occorre fissare un appuntamento con un ufficio della Motorizzazione civile per il ritiro fisico dell’adesivo.

L’obbligo assicurativo, inizialmente previsto per la stessa data, è stato rinviato al 16 luglio con una circolare ministeriale per ragioni tecniche.

“Una norma di buonsenso, a tutela di utenti, pedoni e automobilisti”, ha commentato il vicepremier Matteo Salvini sui social. “La strada e i marciapiedi sono di tutti, usiamo la testa.”

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