sabato 16 Maggio 2026

L’oroscopo di sabato 16 maggio 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 16-5-2026 ore 7:54Ultimo aggiornamento: 16-5-2026 ore 7:54

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Non è facile essere sereni, se non hai obblighi particolari potresti anche pensare di startene per conto tuo. Nell’ambito familiare ci sono discussioni da affrontare.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornata interessante, entro due giorni può arrivare una bella risposta. Tornano ottime opportunità! Per l’amore si può anche fare una scelta decisiva.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Favoriti gli affari e le questioni finanziarie. L’amore recupera, con una persona Sagittario o Leone potresti vivere emozioni speciali!

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Non sono facili da superare i problemi degli ultimi mesi, in amore qualcuno ha tirato troppo la corda. Giornata in generale assai pensierosa.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Attento alle inutili alzate di testa, sembri quasi contrariato da quello che sta accadendo attorno a te. Ci sono stati parecchi netti cambiamenti, la cosa ti entusiasma e ti preoccupa allo stesso tempo.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Oggi cerca di non farti innervosire dall’ambiente che frequenti. In amore sii più tollerante!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Ci saranno combinazioni migliori, ma oggi dovrai inventare qualche scusa per toglierti di impaccio. Se vuoi cambiare non è possibile farlo ora, se vuoi restare in un posto, qualcuno vuole allontanarti, e in amore attento alle storie fluttuanti!

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Giornata buona per i contatti, per le amicizie, qualcuno potrebbe sentire una persona che da tempo era sparita. Chi ha trascurato una storia d’amore, ora torna a sistemare le cose.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

E’ un periodo di novità che arrivano col contagocce. Se in famiglia, da tempo, si trascinano discussioni o tensioni, è arrivato il momento di chiarire tutto quello che non va… Amore in lieve recupero.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Qualche spesa di troppo riguarda la casa, non devi affrontare i problemi in modo caotico; in amore sono da evitare le polemiche. Il consiglio è quello di non esasperare le tensioni e conservare energia.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Chi vive un rapporto da anni e non è soddisfatto potrebbe essere tentato a tradire. Avresti bisogno di qualcuno che ti organizzi la vita…

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Attenzione al denaro, non escludo che qualcuno debba ancora risolvere un problema legale o finanziario maturato da qualche anno, ma siamo quasi al giro di boa; amore si.




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