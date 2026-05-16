L’oroscopo di sabato 16 maggio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Non è facile essere sereni, se non hai obblighi particolari potresti anche pensare di startene per conto tuo. Nell’ambito familiare ci sono discussioni da affrontare.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Giornata interessante, entro due giorni può arrivare una bella risposta. Tornano ottime opportunità! Per l’amore si può anche fare una scelta decisiva.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Favoriti gli affari e le questioni finanziarie. L’amore recupera, con una persona Sagittario o Leone potresti vivere emozioni speciali!
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Non sono facili da superare i problemi degli ultimi mesi, in amore qualcuno ha tirato troppo la corda. Giornata in generale assai pensierosa.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Attento alle inutili alzate di testa, sembri quasi contrariato da quello che sta accadendo attorno a te. Ci sono stati parecchi netti cambiamenti, la cosa ti entusiasma e ti preoccupa allo stesso tempo.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Oggi cerca di non farti innervosire dall’ambiente che frequenti. In amore sii più tollerante!
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Ci saranno combinazioni migliori, ma oggi dovrai inventare qualche scusa per toglierti di impaccio. Se vuoi cambiare non è possibile farlo ora, se vuoi restare in un posto, qualcuno vuole allontanarti, e in amore attento alle storie fluttuanti!
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Giornata buona per i contatti, per le amicizie, qualcuno potrebbe sentire una persona che da tempo era sparita. Chi ha trascurato una storia d’amore, ora torna a sistemare le cose.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
E’ un periodo di novità che arrivano col contagocce. Se in famiglia, da tempo, si trascinano discussioni o tensioni, è arrivato il momento di chiarire tutto quello che non va… Amore in lieve recupero.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Qualche spesa di troppo riguarda la casa, non devi affrontare i problemi in modo caotico; in amore sono da evitare le polemiche. Il consiglio è quello di non esasperare le tensioni e conservare energia.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Chi vive un rapporto da anni e non è soddisfatto potrebbe essere tentato a tradire. Avresti bisogno di qualcuno che ti organizzi la vita…
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Attenzione al denaro, non escludo che qualcuno debba ancora risolvere un problema legale o finanziario maturato da qualche anno, ma siamo quasi al giro di boa; amore si.