Eurovision 2026, l’ordine di uscita dei cantanti in finale. Ecco quando canta Sal Da Vinci

ROMA – Tutto pronto perla finalissima dell’edizione 70 di Eurovision Song Contest, in programma oggi sabato 16 maggio, a partire dalle 21 (con anteprima dalle 20.35). Concluse le due semifinali, è stato svelato l’ordine di uscita dei cantanti durante la serata. Ad aprire saranno Danimarca, Germania e Israele. Chiuderanno le esibizioni Norvegia, Romania e Austria (il paese ospitante dopo la vittoria di JJ con “Wasted love” lo scorso anno).

Per rivedere Sal Da Vinci con la sua “Per sempre sì” toccherà attendere. Ecco quando il vincitore di Sanremo 2026 salirà sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna.

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L’ORDINE DI USCITA

Danimarca Germania Israele Belgio, Albania, Grecia, Ucraina Australia Serbia Malta Repubblica Ceca Bulgaria Croazia Regno Unito Francia Moldavia Finlandia Polonia Lituania Svezia Cipro Italia Norvegia Romania Austria

DOVE VEDERE LA DIRETTA

La diretta andrà in onda su Rai 1, in simulcast su Rai Radio2 e in diretta streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound, oltre che sul canale YouTube dell’Eurovision Song Contest. A commentare la gara, per il nostro Paese, ci sarano Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.