Tg Politico Parlamentare, edizione del 16 maggio 2023

COMUNALI, MELONI: SPINTA PER GOVERNO

Completato il conteggio dei voti della tornata delle elezioni amministrative, si profilano 7 ballottaggi il 28 e 29 maggio. Michele Conti, sindaco uscente del centrodestra a Pisa, non ha ottenuto la riconferma al primo turno per soli 15 voti. Andrà al ballottaggio con il candidato del centrosinistra Paolo Martinelli. A Siena il ballottaggio sarà tra Fabio e Ferretti. A Terni sfida tra centrodestra e Stefano Bandecchi. Tra due settimane ballottaggio anche ad Ancona, Brindisi e Vicenza. Il centrodestra ha vinto al primo turno in 4 delle 13 città capoluogo: Imperia, Sondrio, Treviso e Latina. Due i sindaci eletti dal centrosinistra: a Teramo e a Brescia. “Il centrodestra conferma la sua forza di coalizione di governo”, commenta la premier Giorgia Meloni che vede nel risultato delle comunali una spinta per realizzare le riforme. Per la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, la destra è in difficoltà mentre il Pd è in ottima salute.

ISTAT: AD APRILE INFLAZIONE ALL’8,2%

Ad aprile l’inflazione sale all’8,2% su base annua, una nuova accelerazione dovuta alla dinamica dei prezzi dei beni energetici. Frenano invece i prezzi dei prodotti alimentari. Il carovita, spiega l’Istat, torna a correre anche per i rialzi in altri settori, come ad esempio la ristorazione, gli alberghi e i servizi legati a cultura e spettacoli. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ribadisce che gli attuali livelli di inflazione e le politiche monetarie restrittive “impongono un ripensamento del ruolo dello Stato che deve selezionare con attenzione gli interventi da perseguire, sempre con un occhio agli effetti sulla crescita”.

“CI SONO COMUNI CANDIDATI PER DEPOSITO NUCLEARE”

“Ci sono Comuni che si sono candidati per ospitare il deposito nazionale delle scorie nucleari. In 40 anni non si è riusciti a realizzare il deposito partendo dall’alto. Forse l’unica soluzione è partire dal basso”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine della presentazione a Roma del rapporto sull’economia circolare. Il ministro sta aspettando un supplemento di istruttoria sulle aree idonee, perciò è possibile che la partita sia ancora lunga. Già oggi ci sono diversi comuni – soprattutto nelle province di Vercelli e di Torino, ma anche di Alessandria, Varese e Caserta, che ottengono delle compensazioni economiche proprio perchè ospitano le scorie nucleari.

ALLERTA METEO IN EMILIA ROMAGNA E MARCHE

Un’ondata di maltempo ha colpito l’Emilia Romagna e le Marche. Il sindaco di Bologna ha invitato i cittadini a spostarsi in macchina il meno possibile. Riccione è allagata e a Ravenna le spiagge sono off limits. Allerta frane ed esondazioni anche nell’anconetano e a Senigallia. Sospesa la linea ferroviaria adriatica mentre si contano mille sfollati. Scuole chiuse anche domani. Secondo la Coldiretti i danni dovuti alla pioggia nei campi coltivati dell’Emilia Romagna arrivano a 300 milioni di euro. Il meteo pazzo pesa anche sui prezzi dell’ortofrutta in crescita di oltre il 7%.