Bulgari cambia casa: i nuovi uffici all’Eur vicino la sede di Fendi

ROMA – Bulgari prende casa all’Eur e trasferisce i suoi uffici dall’attuale sede di lungotevere Marzio al cosiddetto palazzo Ex Ristorante del monumentale quartiere di Roma sud. La notizia è stata confermata all’agenzia Dire da fonti comunali. Il palazzo Ex Ristorante dell’Eur ha ospitato per anni, fino ad alcuni mesi fa, l’assessorato e il dipartimento capitolino Urbanistica, che da poco hanno trasferito i loro uffici nel vicino palazzo di viale della Civiltà del Lavoro, praticamente dall’altro lato della strada. Progettato nel 1939 ma inaugurato solo nel 1961, il palazzo Ex Ristorante è oggi vuoto ma continua e continuerà ad ospitare, al piano terra, lo storico bar ristorante Palombini.

La nuova casa di Bulgari sarà ristrutturata e riportata agli antichi splendori, dopo aver subito una serie di interventi peggiorativi nel corso degli anni. Per Bulgari si tratta di uno spostamento prestigioso e utile dal punto di vista operativo visto che a due passi si trova la sede di Fendi nel “Colosseo quadrato” (un altro brand del gruppo LVMH). La notizia anticipa di poche settimane quella relativa all’inaugurazione del hotel Bulgari a piazza Augusto Imperatore, un altro appuntamento importante per la famosa azienda romana. Mentre resta naturalmenrte al suo posto la storica boutique di via Condotti .

GLI ULTIMI ARRIVI ALL’EUR

Bulgari è solo l’ultima tra le grandi società nazionali o internazionali che ha trovato o sta per trovare casa all’Eur. Da poche settimane Hewlett Packard, una delle multinazionali americane dell’informatica più nota come Hp, ha spostato al sua sede italiana in uno spazio di 2500 metri all’interno di un immobile di via Chopin, ora in cerca anche di altre società. Fs ha fatto sapere, proprio alla Dire, di lavorare al prossimo trasferimento dei suoi uffici nelle torri Ex Finanze. Hilton ha appena inaugurato il suo nuovo hotel romano accanto al centro Congressi Italia, la nuvola di Fuksas.

Relativamente da poco tempo hanno trovato sede la società di assicurazioni Hdi, nel cosiddetto “grattacielo Italia” e l’As Roma, targata Friedkin, in viale Tolstoj. A breve Verisure, azienda leader per i sistemi di allarme, inaugurerà la sua sede nazionale in viale dell’Oceano Pacifico. Il Governo, infine, starebbe lavorando per portare in un’altra delle torri Ex Finanze la sede dell’agenzia europea dell’antiriciclaggio. Ma su questo si vedrà.

LE ALTRE MULTINAZIONALI

Con l’arrivo di Bulgari l’Eur va ulteriormente a rafforzare la sua mission di quartiere direzionale e degli affari. Oltre ad alcuni ministeri sono presenti qui da tempo anche i quartier generali nazionali di Eni, Poste, Fendi, Engineering, Fca Bank, Leasys e Inail. C’è poi la sede nazionale di Confindustria, il nuovo centro congressi, la sede italiana della multinazionale Gartner e, nella propaggine sud chiamata Eur Castellaccio, accanto al grattacielo della Città Metropolitana, le sedi italiane di altre multinazionali come Engie, Procter&Gamble e Abbott oltre ad un piccolo ufficio di Microsoft e alla seconda sede direzionale di Eni dopo quella storica davanti al laghetto.