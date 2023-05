Elezioni comunali: primo tempo 4 a 2 per il Centrodestra, ma con i ballottaggi la partita può finire 7 a 5 per il Centrosinistra

ROMA – Quattro sindaci di Centrodestra già insediati a Imperia, Sondrio, Treviso e Latina, contro i due del Centrosinistra eletti a Brescia e Teramo. Ma siamo solo al primo tempo, la partita nelle principali città finirà tra 14 giorni al ballottaggio che si disputerà a Vicenza, Pisa, Ancona, Siena, Terni e Brindisi con un risultato che favorevole al Centrosinistra. Guardando le analisi sui flussi elettorali svolte dall’Istituto Cattaneo, infatti, balza agli occhi un dato: la nuova fase del Pd sembra aver intercettato una quota di elettori che si erano astenuti e che adesso sono tornati a votare. La stessa segretaria Dem Elly Schlein, commentando il risultato ha insistito proprio sulla necessità di concentrare gli sforzi per ridurre l’astensionismo.

Guardando alle mosse elettorali delle due leader, Giorgia Meloni che si è spesa molto per Ancona, città governata sempre dal Centrosinistra, Elly Schlein su Pisa, vinta dalla Lega, bisognerà aspettare il ballottaggio per decidere la vincitrice della sfida. Vero che ad Ancona il candidato del Centrodestra è avanti ma, dicono gli analisti, al ballottaggio la candidata del Centrosinistra può vincere contando sull’apporto degli altri candidati esclusi (tre di sinistra e uno del M5S). Interessante anche la sfida a Vicenza, dove il sindaco di Centrodestra uscente adesso è secondo superato a sorpresa dal candidato del Centrosinistra che può vincere il ballottaggio proprio grazie al recupero tra le astensioni e drenando voti dagli elettori del candidato M5S. Per quanto riguarda Pisa era stata scelta come città dove il Pd puntava alla ricomposizione e rimobilitazione del popolo di sinistra per strappare il comune al sindaco leghista. Non è andata proprio così, visto che il sindaco uscente ha mancato la riconferma per un soffio. Ma adesso c’è il ballottaggio, bisognerà vedere se gli elettori del Centrodestra torneranno in cabina, più facile per gli attuali oppositori rispondere in massa e chiamare tutti a raccolta.

Lo stesso potrebbe accadere a Siena, con gli elettori dei candidati di sinistra esclusi, visto che la candidata del Centrodestra ha preso solo 500 voti in più rispetto a quella del Centrosinistra. A Terni la sfida sarà tra due candidati di Centrodestra, con Stefano Bandecchi che da solo si batterà contro il candidato sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Altra sfida interessante a Brindisi, dove tutto il Centrosinistra ha scelto un candidato targato M5S, fortemente sostenuto in campagna elettorale dal leader Giuseppe Conte. Stando ai flussi elettorali anche Brindisi potrebbe andare al Centrosinistra considerato che i candidati esclusi sono sostenuti da liste riconducibili a sinistra. Se gli analisti avranno ragione, alla fine la partita finirà con 7 sindaci del Centrosinistra (Vicenza, Brescia, Ancona, Pisa, Siena, Teramo e Brindisi) e 5 del Centrodestra (Treviso, Sondrio, Imperia, Latina e Terni).