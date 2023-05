Ztl Fascia Verde, Patanè: “Tra una settimana revisioni alle modalità di accesso”

ROMA – “Sulla nuova fascia verde siamo obbligati a tenere insieme salute, qualità dell’aria e giustizia sociale. Oggi abbiamo tenuto una riunione di tre ore con il sindaco su questo. Il primo passaggio fondamentale da compiere è analizzare i dati della qualità dell’aria 2022 e 2023 per tentate di capire se sono migliorati o peggiorati, e questo al fine di fare nuove ipotesi. Poi offriremo nuovi pacchetti di modifica della delibera che tengano in considerazione i vincoli regionali ma anche i diritti sociali. Con l’obiettivo di rivedere in maniera consistente le modalità di accesso. Li presenteremo tra circa una settimana“. Così l’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, nel corso della commissione Lavori Pubblici del Consiglio regionale del Lazio, dove è intervenuto per fare il punto della situazione sulle modifiche alla nuova Ztl fascia verde di Roma.

