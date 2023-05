A Bologna, Ravenna, Forlì e Rimini scuole chiuse anche mercoledì 17 maggio

BOLOGNA – Scuole chiuse in via precauzionale anche domani, mercoledì 17 maggio, in buona parte della Regione Emilia-Romagna, alla luce dell’ondata di maltempo che ha investito la Regione.

SCUOLE CHIUSE A BOLOGNA: “EVITARE SPOSTAMENTI NON NECESSARI”

A Bologna e provincia scuole chiuse anche domani: lo annuncia in una nota la Città metropolitana. “Come concordato nella riunione di coordinamento tenutasi poco fa tra i sindaci del territorio metropolitano e a seguito dell’incontro in Prefettura con la Protezione civile regionale- scrive Palazzo Malvezzi- anche domani in tutti i Comuni della città metropolitana di Bologna in via precauzionale rimarranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado (nidi, materne, elementari, medie e superiori)”.

Nel frattempo, “continua l’allerta rossa anche nel pomeriggio e si invitano dunque i cittadini ad evitare spostamenti se non necessari“, aggiunge l’amministrazione metropolitana, suggerendo poi di “seguire le informazioni sui siti e sui canali di informazione dei rispettivi Comuni”.

A RAVENNA SCUOLE CHIUSE ANCHE DOMANI, DIVIETO ACCESSO SPIAGGE

A Ravenna, il Comune ha deciso di tenere chiuse le scuole anche domani, come pure saranno chiusi i centri di istruzione e formazione professionale, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e dei centri socio-occupazionali. Confermata anche la chiusura dei cimiteri e la sospensione dei mercati ambulanti. Non solo, ma a scopo precauzionale i Comuni di Ravenna e Cervia hanno emesso un’ordinanza che vieta l’accesso alle spiagge, valido per tutti tranne che per i titolari degli stabilimenti balneari (e altre concessioni demaniali), il personale impegnato nella loro difesa, i volontari e tutto il personale che si occupa di monitoraggio e di protezione civile. “È assolutamente vietato entrare in acqua e la pratica di sport acquatici”, si precisa.

Le scelte, fa sapere il Comune, sono state prese “in considerazione del protrarsi delle condizioni di allerta grave preannunciate dall’Agenzia regionale di protezione civile”. Intanto, in considerazione dell’innalzamento dei livelli dell’acqua dello scolo Lama, è stata disposta la chiusura al traffico dei ponti su via Trieste (zona Pala De Andrè), via Romea (tra le rotonde Grecia e Gram Bretagna) e via Stradone (tra via Antica Milizia e la rotonda Germania). E’ stato inoltre rimandato all’1 giugno “Cittadini liberi dalle mafie”, che era previsto per domani come giornata conclusiva del progetto che coinvolge centinaia di studenti. Il Comune ricorda “i necessari comportamenti di autoprotezione che è assolutamente indispensabile adottare” come evitare il più possibile gli spostamenti non necessari. Necessario anche prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi, stare lontani dalle zone allagabili e dalle spiagge, non accedere agli argini e ai capanni, non accedere ai sottopassi se allagati, in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti.

A FORLÌ SCUOLE CHIUSE ANCHE DOMANI, SINDACO: SIATE PRUDENTI

A Forlì, anche domani le scuole saranno chiuse, come pure i Centri di formazione professionale, quelli di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili, quelli socio occupazionali. Idem per palestre scolastiche e impianti sportivi comunali, escluso Pala Galassi. E chiuderanno anche la biblioteca Saffi, tutte le biblioteche decentrate, i Musei civici di Palazzo Romagnoli e San Domenico e Oratorio di San Sebastiano. Lo annuncia il sindaco, Gian Luca Zattini dopo l’ulteriore allerta rossa di Protezione civile per criticità idraulica e idrogeologica emanata dalla Regione. L’ordinanza, aggiunge il sindaco è in arrivo. Intanto “raccomando a tutti estrema prudenza”. Per maggiori info si può consultare il sito del Comune: www.comune.forli.fc.it

SCUOLE CHIUSE E NENTE MERCATO DOMANI A RIMINI

Prosegue anche domani l’ondata eccezionale di maltempo in Romagna. E anche a Rimini, come in molti altri Comuni del territorio, saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi i nidi d’infanzia e i servizi educativi 0-3.

Come per la giornata di oggi, resteranno chiusi inoltre i centri di formazione professionale, i centri educativi, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani, i centri diurni per disabili e i centri socio-occupazionali. Interruzione pure delle attività sportive svolte nelle palestre scolastiche e chiusura di strutture e impianti sportivi comunali e palestre scolastiche. Non si svolgerà inoltre per la giornata di domani il mercato ambulante del mercoledì.