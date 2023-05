VIDEO | Riccione sott’acqua, i pompieri salvano due disabili

RICCIONE – Oltre 130 millimetri di pioggia sono caduti nelle ultime ore su Riccione in provincia di Rimini, dove sono diverse le strade e i sottopassi allagati. Con disagi alla circolazione, sia in zona monte che mare. Preoccupa la zona del porto, così come alcuni sottopassi dove sono dovuti intervenire anche i Vigili del fuoco con i gommoni.

In particolare in quello di viale La Spezia intorno alle 12 i pompieri hanno tratto in salvo due persone diversamente abili che rischiavano di annegare in un sottopasso. Sono centinaia le chiamate di emergenza, anche per cantine e garage allagati.

LEGGI ANCHE: Il maltempo colpisce le Marche, a Pesaro esonda il torrente Genica. Si teme per il Misa a Senigallia