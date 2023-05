Tg Ambiente, edizione del 16 maggio 2023

IN ARRIVO IL SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE

E’ in arrivo un bando per il servizio civile ambientale in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Ad annunciarlo il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Il servizio sarà ispirato da “obiettivi-manifesto che dovremmo apprendere e allenare fin dalla scuola dell’obbligo, per essere predisposti ad attuare quotidianamente comportamenti virtuosi sotto il profilo ambientale, ognuno nel proprio ambito di vita”, spiega il ministro. Secondo Abodi, “gli anni della pandemia ci hanno fatto capire che sui temi dello sviluppo sostenibile bisogna correre più velocemente rispetto al passato, ma sapendo dove andare”. Bisogna quindi avere obiettivi condivisi, visione e pianificazione. Per questo Abodi indica come primo punto da attuare lo sviluppo della cultura della collaborazione.

BANDIERE BLU, PREMIATE 226 LOCALITÀ ITALIANE

Sono 226 le località che hanno conquistato le ambite Bandiere Blu 2003, sedici in più rispetto allo scorso anno. In tutto sono 458 le spiagge premiate, un numero che corrisponde all’11% delle spiagge premiate a livello mondiale. A queste si aggiungono le 21 bandiere blu sui laghi italiani, con quattro new entry nel 2023. La Liguria, con due nuovi ingressi e 34 località totali, è in cima alle regioni italiane premiate. Segue poi la Puglia che sale a 22 con 4 nuovi Comuni. Quindi con 19 bandiere Campania e Toscana, entrambe con un nuovo ingresso. Con questa edizione l’Italia torna quarta in Europa per numero di Bandiere Blu ottenute, un riconoscimento che rende orgogliosa la ministra del Turismo Daniela Santanchè. “Bandiera Blu- sostiene- vuol dire turismo sostenibile e di qualità”.

CARNE SINTETICA INQUINA 25 VOLTE PIÙ DELLA TRADIZIONALE

Il potenziale di riscaldamento globale della carne sintetica è da 4 a 25 volte superiore a quello della carne bovina tradizionale. È quanto emerso da una ricerca realizzata nell’Università della California e riportata da Coldiretti. I ricercatori hanno condotto una valutazione del ciclo produttivo della carne a base cellulare stimando l’energia utilizzata in ogni fase con gli attuali metodi di produzione. Il risultato è che la produzione della carne in laboratorio è più impattante dal punto di vista ambientale della zootecnia tradizionale. I pericoli potenziali interessano le quattro fasi della produzione di cibo a base cellulare: la selezione delle cellule, la produzione, la raccolta e la trasformazione. Secondo Coldiretti, i rischi riguardano la trasmissione di malattie, le infezioni animali e la contaminazione microbica.

TIM E CNR INSIEME PER SVILUPPARE LA CITTÀ DEL FUTURO

Tim e Cnr insieme per sviluppare ricerca scientifica nell’ambito di Urban intelligence e Smart city. L’accordo è di durata quadriennale e rinnovabile. Secondo la presidente Cnr, Maria Chiara Carrozza, “la crescente urbanizzazione, combinata con risorse disponibili e cambiamento climatico, richiede politiche di gestione intelligenti dell’ecosistema urbano”. Da qui il progetto Urban intelligence che vuol fornire alle governance urbane gli strumenti digitali adeguati per affrontare le sfide a cui sono chiamate per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità contenuti nell’Agenda ONU 2030: politiche urbane per l’accesso a infrastrutture e servizi sociali, alloggio, istruzione, assistenza sanitaria, attività ricreative, mobilità e ambiente sicuro.