Attacco russo di eccezionale intensità su Kiev: lanciati missili “via terra, mare e aria”

ROMA – Attacchi russi di “intensità eccezionale” si sono abbattuti su Kiev a partire dalle 2:30 del mattino ora locale, facendo registrare secondo le autorità ucraine una delle offensive più violente contro la capitale dall’inizio delle ostilità. Il sindaco Vitaliy Klitschko ha riferito che tre persone hanno perso la vita, a causa della caduta di frammenti di missili su un edificio, e che la città è stata colpita “da nord a sud”.

Dopo il primo allarme delle 2:30, le sirene hanno suonato nuovamente alle 4, costringendo la popolazione a restare nei rifugi antiaerei.



Stando a quanto riferito sul proprio canale Telegram dal consiglio militare di Kiev, l’attacco delle ultime ore è stato di “eccezionale intensità” in quanto l’esercito russo ha sganciato “il maggior numero di missili possibile in quel dato arco di tempo”. Sarebbero stati impiegati infatti droni armati nonché missili da crociera sparati “via terra, via mare e via aria”, ma le forze ucraine sarebbero riuscite a neutralizzare la “maggior parte” di tali attacchi. Frammenti di missili e droni sono caduti in particolare in cinque quartieri, dove si sono generati incendi. In quello di Solomyan hanno perso la vita le tre vittime riportate dal sindaco Klitschko. Numerose le infrastrutture danneggiate. L’offensiva russa è avvenuta mentre si stanno osservando tensioni tra le forze di Mosca e il gruppo paramilitare noto come ‘Wagner’, impiegato dal Cremlino nell’offensiva nel Donbass.