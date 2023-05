L’Inps torna al Salone internazionale del Libro di Torino

ROMA – Dal 18 al 22 maggio 2023 l`INPS torna negli spazi del Salone internazionale del Libro di Torino. Una partecipazione avviata e continuativa già dal 2017, per incontrare le persone nei luoghi in cui si socializza, per comunicare con loro in modo semplice e diretto, rispondendo a esigenze informative e illustrando il complesso mondo previdenziale. Un appuntamento fisso che costituisce anche un`occasione per parlare con i giovani, per informarli sui diritti futuri, sull`importanza della conoscenza del mondo previdenziale e del lavoro in regola, mettendo in evidenza tutte le opportunità che INPS offre anche in ambito formativo. Confermato dunque lo stand che dalle diverse edizioni è aperto a cittadine e cittadini e che funge da `Ufficio relazioni con il pubblico`, dando informazioni e consulenza sui servizi dell`ente previdenziale oltre ad approfondimenti dedicati ai temi del welfare. Ancora in calendario un evento dedicato alla promozione degli strumenti digitali di cultura previdenziale e poi la V edizione del Premio Nazionale Letterario destinato ai dipendenti INPS, premiati da relatori esterni e vertici dell’Istituto. In occasione dei festeggiamenti dei 125 anni della nascita della previdenza sociale, la presenza INPS a Torino diventa particolarmente significativa anche per poter condividere con i visitatori le trasformazioni in atto.

GLI APPUNTAMENTI

Il 18 maggio 2023, alle ore 16.00 presso la Sala Madrid, si svolgerà l`incontro `Cultura previdenziale, gli strumenti digitali INPS a disposizione del cittadino`. Un momento di approfondimento dedicato alla presentazione degli strumenti digitali che l`INPS ha realizzato e messo a disposizione dei cittadini con l`obiettivo di fare informazione previdenziale semplice e diretta. Verranno presentati, tra gli altri, `Pensami`, il simulatore ideato per fornire una consulenza pensionistica fai da te, per conoscere quando e come andare in pensione. Sarà poi la volta del `Portale delle famiglie`, una piattaforma digitale dedicata ai nuclei familiari in cui sono disponibili informazioni e servizi integrati sulle prestazioni cui avrebbero potenzialmente diritto, da cui poter verificare informazioni relative ai propri dati e verificare domande inserite e pagamenti. L’incontro sarà aperto al pubblico e a ingresso libero. Ancora presso la Sala Madrid, il 19 maggio sarà la volta della premiazione della V edizione del Premio Nazionale Letterario Inps di Narrativa, poesie e fumettistica `Andrea Ferraro`. Il concorso, riservato ai dipendenti dell`Istituto, è nato con l`obiettivo di mettere in evidenza l`esistenza di talenti letterari tra i dipendenti. L`evento, coordinato da Paolo Griseri, vede al tavolo dei relatori la vicesindaca di Torino, Michela Favaro, il Presidente del Circolo dei Lettori, Giulio Biino, il Presidente INPS, Pasquale Tridico, il Direttore Centrale della Comunicazione, Diego De felice e il Direttore regionale Inps Piemonte, Filippo Bonanni.