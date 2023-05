Bossoni automobili lancia il primo e-commerce per l’auto

BRESCIA – L’auto acquistabile direttamente online, con finanziamento o pagamento cash: è l’e-commerce dell’auto inaugurato – prima concessionaria in Italia – dal Gruppo Bossoni Automobili, che è nato a Brescia e ora è presente con oltre 40 sedi nel Nord Italia. A consentire questa rivoluzione è il nuovissimo portale gruppobossoni.it. Un progetto ambizioso che l’azienda ha realizzato con la digital company friulana Web Industry, per un risultato a misura di cliente. Il portale, infatti, ha un design fluido e intuitivo, funzioni di ricerca rapide e attivabili con un click, la navigazione è immersiva, immagini e video creati dall’intelligenza artificiale di Phyron consentono di guardare da vicino i veicoli disponibili.



“Da anni stiamo lavorando a trasformare il nostro processo di vendita includendo le vendite online e con questo nuovo portale web abbiamo fatto un passo importante. È il primo vero e proprio e-commerce per un concessionario in Italia– spiega il presidente e l’amministratore delegato del Gruppo, Mauro Bossoni- L’azienda ha sempre voluto puntare sull’eccellenza e questo nuovo sito web «rappresenta una prosecuzione di questa visione. Si tratta di un portale innovativo, intelligente, proiettato al futuro, ma che risponde perfettamente alle esigenze dei nostri clienti”. La piattaforma e-commerce di Bossoni permette di localizzare la disponibilità delle auto negli showroom e di scoprire un finanziamento on-line sempre su misura per il cliente. Ogni opzione è accessibile da computer, smartphone o tablet. Inoltre, ogni servizio è declinato per privati, partite iva, società e flotte aziendali.



L’intervento con Web Industry, azienda friulana specializzata nello sviluppo di soluzioni per l’automotive, ha permesso di realizzare un nuovo progetto online che ha coinvolto anche i siti del Gruppo Bossoni Automobili: il service e il noleggio, ora integrati con il portale delle vendite. Con un click, e senza attese, sono disponibili le funzioni di ricerca e il booking online evoluto. “L’evoluzione tecnologica valorizza la customer experience Bossoni, grazie al connubio delle applicazioni digitali smart e del contributo attivo e ineguagliabile dei nostri collaboratori”, conclude il presidente e amministratore delegato Mauro Bossoni.