Oroscopo del 16 Maggio

16/05/23-24/05/2024, GIOVE IN TORO: PERSEGUIRE IL PIACERE

Il giorno 16 maggio Giove, Pianeta dell’abbondanza, dell’espansione e della prosperità, entra nel Segno del Toro per restarvi fino al…udite udite… 24 Maggio 2024! E’ importante conoscere la propria carta natale per comprendere in quale settore di vita andrà ad operare un transito così lungo e particolare. Durante il passaggio Giove sarà:

-congiunto al Nodo Nord: grandi fortune

-congiunto a Urano: inattese svolte di vita.

Si tratta di energie riccamente armoniose. L’Archetipo del Toro richiama concetti quali: stabilità, autostima, questioni finanziarie, pace, piacere.

Giove è il Pianeta più grande del Sistema Solare. Impiega circa 12 anni per girare intorno al Sole e attraversare i 12 Segni dello Zodiaco. E’ associato così alla acquisizione di conoscenza, incoraggia una visione filosofica della vita e spinge verso tutto ciò che è nuovo, creando inaspettate opportunità (congiunzione Nodo Nord, Urano). Dona ottimismo, apertura mentale, capacità di indirizzare le energie in modo positivo. Il tranello del transito può essere quello di scivolare verso ottimismi ciechi ed eccessi. Nel Segno del Toro Giove esprime l’apice di giovialità e bonarietà, ama i comfort, il buon cibo, il buon vino, i piaceri dei sensi e della carne. Incoraggia la motivazione al guadagno, il buon senso, l’affidabilità, il senso dell’umorismo, la pianificazione metodica in vista del raggiungimento di obiettivi. Il passaggio rappresenta una buona occasione per migliorare relazioni, situazioni finanziarie, consolidare l’autostima. Con la giusta mentalità e grazie ad un modo di pensare positivo e costruttivo potremmo sintonizzarci con più facilità sulla frequenza dell’abbondanza. Mantenere schemi mentali rigidi, pensieri negativi e cadere nel vizio della lamentela neutralizzerà al contrario gli effetti di quello che è, a livello energetico, un ottimo passaggio. A livello di Astrologia mondiale comporterà cambiamenti nel Sistema Finanziario e nuove concezioni in tema di utilizzo delle risorse del Pianeta (sarebbe pure ora!). Ma veniamo all’accezione di Giove in Toro che più amo: perseguire il Piacere.

Ebbene si, essendo nata sotto il Segno del Cancro e con Giove in Toro di nascita, il tema dell’edonismo mi ha sempre affascinato ed è una delle caratteristiche principali del transito che ci farà compagnia per 1 anno. Giove in Toro è …il Piacere!

L’edonismo è la concezione filosofica (Archetipo di Giove) secondo cui il perseguimento del Piacere (Archetipo del Toro) è il Bene Sommo dell’Uomo.

Ecco, essendo Esseri Umani e Figli dell’Universo, saremo quindi tutti sollecitati a perseguire il Piacere.

Ma che cosa è il Piacere nella sua concezione più elevata?

D’Annunzio ne “Il Piacere” si esprime così “…La passione li avvolse, e li fece incuranti di tutto ciò che per ambedue non fosse un godimento immediato. Ambedue, mirabilmente formati nello spirito e nel corpo all’esercizio di tutti i più alti e più rari diletti, ricercavano senza tregua il Sommo, l’Insuperabile, l’Inarrivabile…”; Alexander Lowen definisce il Piacere come “Atto creativo”; Epicuro sostiene che “ Per essere felici è necessario vivere nel piacere, ma questa condizione va vissuta con prudenza”.

D’Annunzio rappresenta quindi il Piacere in senso carnale, Lowen come creatività, Epicuro con la prudenza. Tutte e tre le sfumature simboleggiano l’Archetipo del Toro nelle sue sfaccettature di godimento, creatività, moderazione.

Tuttavia il Piacere che intendo rappresentare è quello che racchiude anche il tranello del transito, ossia l’edonismo che scivola nell’eccesso e allora… chi evocare se non Oscar Wilde e “Il ritratto di Dorian Gray” ?

Il libro, oltre ad essere un capolavoro sul narcisismo (tra l’altro una formidabile intuizione dell’autore in quanto pubblicato in un’epoca, siamo nel 1890, in cui la nevrosi dominante era l’isteria e non il narcisismo come oggi) è un’opera magnifica sulla ribellione alla Legge dell’Impermanenza dell’Universo (tutto ha un inizio e una fine come ci ricorda lo Scorpione, Segno opposto al Toro che invece fa fatica ad accettare la fine delle cose; Giove in Toro è quindi anche attaccamento).

Sempre Wilde nel testo in questione ci ricorda di “Curare l’Anima con i sensi e i sensi con l’Anima” nella chiave evolutiva di Giove in Toro.

Infine, in modo provocatorio e nella sfumatura che si avvicina all’eccesso del transito, Oscar asserisce che

“Si Dorian, ti piacerò sempre perché rappresento tutti i peccati che non hai mai avuto il coraggio di commettere”.

Fonte: Astrologia Evolutiva e Tarologia by Luna Nuova

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile Contatti importanti, ma attento al denaro. Proprio oggi una situazione divertente può farti sorridere!

Toro dal 21 aprile al 20 maggio Se hai avuto dei momenti difficili, vissuto dei contrasti, adesso potrai stare più sereno, devi buttare alle spalle vecchie tensioni e problemi. In amore, cerca di essere più tollerante. I progetti di lavoro sono spinti bene, potresti ricevere un’offerta entro pochi giorni, novità.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Stai affrontando una prova, ora ci si rende conto che certe lamentele legate al passato erano banali. Vorresti evadere, forti responsabilità familiari, per qualcuno lavoro in altre città e spostamenti faticosi.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Non essere ansioso di concludere e di chiarire, anche se il partner può farti saltare i nervi. Questa sera non fare le ore piccole, lieve calo fisico, stanchezza alle gambe.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Giornata di recupero. Chi è solo deve farsi avanti adesso, incontri validi!

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Per i sentimenti stai recuperando terreno. Chi lavora in proprio potrebbe guadagnare qualcosa in più.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Le chiamate d’amore possono essere migliori, molti stanno già cambiando vita o vogliono cercare nuove soluzioni abitative e di lavoro, avanti così! Questo periodo è molto importante. Puoi riuscire a fare tante cose nel giro di poco, notizie buone in arrivo!

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Capisco che tu non sia contento del lavoro, che magari voglia avere di più ma per ora non ci sono le condizioni per emergere, ogni tua parola va pesata soprattutto oggi.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Nell’ambito del lavoro potrebbero esserci ritardi, difficoltà contrattuali. Arriverà un messaggio particolare. Se una persona non è più dalla tua parte l’allontanerai.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio La situazione generale trova il tuo segno vincente. Notizie positive su questioni legali. Riunioni per vedere come migliorare un lavoro, amore in deciso recupero.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio La confusione regna sovrana, soprattutto nei rapporti amorosi di lunga data. Devi distrarre la mente dalle preoccupazioni banali, discussioni condominiali comprese.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Giorno migliore per il lavoro. Oggi sei tra i segni più forti e potresti anche ritrovare intese che sembravano ormai perse…