Covid, 5.753 nuovi casi. I decessi sono 93, mai così pochi da ottobre

ROMA – Calano ancora i contagi da Covid. Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati 5.753 i nuovi casi (contro i 6.659 di ieri). Sono 93 i decessi, in discesa rispetto ai 136 di ieri. È il numero più basso dallo scorso 20 ottobre, quando furono 89. I tamponi effettuati sono 202.573. Sale il tasso di positività che passa a 2,8%, rispetto al 2,2 di ieri. Il totale dei casi Covid registrati da inizio della pandemia è 4.159.122, quello dei morti è di 124.156. Gli attualmente positivi sono 328.882 (-3.948 rispetto a ieri); 314.959 i pazienti in isolamento domiciliare; 12.134 i ricoverati con sintomi. I dimessi/guariti salgono a 3.706.084, con un incremento di 9.603 unità nelle ultime 24 ore. Nelle terapie intensive sono ricoverate 1.779 persone. Rispetto a 24 ore fa calano i posti letto occupati nei reparti ordinari (-359) che in terapia intensiva (-26).

