Vaccino, nel Lazio entro il 2 giugno un open day per i maturandi

ROMA – Entro il 2 giugno la Regione Lazio farà un open day vaccinale per gli studenti che affronteranno gli esami di maturità. Lo ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Alessio d’Amato a Repubblica, in relazione all’andamento nel Lazio della campagna di vaccinazione. E la conferma è arrivata anche dal governatore Nicola Zingaretti, che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Vaccinare i maturandi ora è possibile e lo faremo. Torniamo alla normalità con i vaccini e pensando a tutti. È giusto pensare a ragazzi e ragazze che hanno di fronte questa prova, dopo due anni difficili anche per lo studio e la vita sociale”.

