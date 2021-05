Parlamentari vittime di hacker, profili clonati per chiedere soldi

ROMA – L’onorevole Gianfranco Rotondi ed altri parlamentari sono rimasti vittima di una truffa orchestrata da esperti hacker, i quali hanno clonato il loro profilo WhatsApp e lo usano per chiedere gli estremi delle carte di credito. Ne dà notizia lo stesso Rotondi. “Ieri – spiega l’esponente di Forza Italia – è stato carpito il mio profilo WhatsApp da esperti hacker, ed è in corso una truffa brillantissima: chiedono a tutti i contatti l’invio della carta di credito, e molti abboccano”. Rotondi ha cercato di fermare la truffa, risalendo direttamente a chi gestisce la app della chat: “Cerco invano di contattare WhatsApp, è possibile solo tramite mail, ma la mia denuncia viene lavorata con ritmi consueti e non con l’urgenza del caso. Risultato: dopo ore non viene bloccato il mio profilo, e la truffa continua. Viene da dire: in che mani è la nostra sicurezza di comunicazione?”, si chiede il deputato. Vittima della truffa sarebbe anche la senatrice Maria Rizzotti, insieme ad altri colleghi.