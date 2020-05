Giorgia Meloni e la protesta al tempo del Covid: “Il 2 giugno manifesteremo il dissenso con fantasia”

ROMA – “Tenetevi pronti: il 2 giugno abbiamo deciso di organizzare un’iniziativa per dare voce agli italiani. Chiaramente non sara’ una manifestazione tradizionale modello piazza San Giovanni o modello piazza Montecitorio, ma il fatto che non si possono fare manifestazioni tradizionali perche’ vogliamo rispettare le regole sulle distanze tra le persone e che dicono che non si puo’ andare da una regione all’altra, non significa che con la fantasia non si possano trovare strumenti per manifestare il proprio dissenso”. Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fdi, in un video su Facebook.

Meloni parla di “dissenso verso un governo che ha limitato la liberta’ degli italiani a colpi di decreto, che non ha ancora dato alle aziende le risposte di cui hanno bisogno tagliato perche’ sta li’ a occuparsi di sanatorie indiscriminate per gli immigrati clandestini e di scarcerazione di centinaia di boss mafiosi. Noi vogliamo dire che la pazienza e’ finita e lo vogliamo fare ovviamente col vostro aiuto. Vi faremo sapere nelle prossime ore, giorni quali saranno le modalita’ per poter partecipare questo evento che chiaramente vorremmo condividere con tutto il centrodestra. Il 2 giugno e’ il giorno in cui gli italiani tornano a parlare di liberta’ e di orgoglio”.