Video| Gara clandestina fra moto ad Anacapri: in un video sui social mezzi fino a 160 chilometri orari

NAPOLI – Ieri sera ad Anacapri i carabinieri della locale stazione insieme al personale della polizia municipale hanno avviato gli accertamenti dopo che era stato diffuso un video su un noto social network.

In sostanza veniva simulata una gara motociclistica clandestina. I militari hanno appurato che le immagini riguardavano un evento avvenuto in località faro di Punta Carena e via Nuova del faro. Nel video in questione viene ripresa la velocità dei mezzi che raggiunge i 160 chilometri orari. Militari ed agenti hanno identificato i quattro giovani residenti sull’isola – tutti maggiorenni e incensurati – e hanno sanzionato i due conducenti dei motoveicoli.





“Abbiamo ricevuto un video le cui immagini mostrano una gara clandestina tra motociclette che si sarebbe svolta venerdì notte ad Anacapri, secondo quanto denunciato dal segnalante, e il tutto è stato poi postato sui social. I protagonisti di questa impresa scellerata partendo da Punta Carena si sono sfidati percorrendo a tutto gas la strada del comune isolano che porta al Faro attraversando anche centri abitati. Dal montaggio del video stesso risulta evidente una vera e propria organizzazione che ha preso parte a questo straordinario esempio di irresponsabilità. Abbiamo inviato le immagini alle forze dell’ordine locali per risalire a tutti i protagonisti del video affinchè vengano identificati e sanzionati come meritano. Questo fenomeno va stroncato sul nascere prima di contare nuove vittime della strada per colpa di criminali sulle due ruote”. Questo il commento del deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del video.