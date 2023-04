In Vda negli ultimi due anni stanziati 26 mln in più per i Lea

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 16 apr. – Da 263 a 289 milioni di euro in due anni. Dal 2020 ad oggi, le risorse stanziate dalla Regione Valle d’Aosta per sostenere i Livelli essenziali di assistenza (Lea) in ambito sanitario sono aumentate di 26 milioni di euro. Lo ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi, in una conferenza stampa.

“Si passa dai 263 milioni di euro di sostenimento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), ovvero la copertura finanziaria che noi garantiamo alla nostra azienda sanitaria stanziati nel 2020, agli attuali 289 milioni di euro previsti con l’ultima finanziaria regionale”, approvata lo scorso dicembre. “La crescita di ben 26 milioni di euro in un biennio- ha proseguito l’assessore- rende chiaramente evidente come anche il nostro sistema sanitario in questo momento sta richiedendo molte risorse finanziarie in più. Se i livelli di crescita della spesa sanitaria continuano a seguire questo trend sicuramente bisognerà fare certi tipi di ragionamento. Per il momento la buona notizia è che siamo riusciti a far fronte a tutte le richieste in più che sono arrivate dalla nostra azienda sanitaria”.

