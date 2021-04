Brazilian Agribusiness Forum calls on society to discuss opportunities in the sector

by Bianca Oliveira

SAO PAULO – “Agro and Environment, energy in the development of Brazil” is the theme of the Brazilian Agribusiness Forum, which starts on Monday (19) and brings together representatives from different sectors to discuss new actions for the sector’s growth in the country.

In an interview with Dire news agency, Agostinho Turbian, president of Global Council Sustainability & Marketing (GCSM), said the event wants to go beyond Brazil’s internal capabilities. “If it weren’t for the big international companies that brought us technology, we wouldn’t have the ability to have that productivity index in our industry either.”

In 2020, agribusiness boosted Brazil’s economy while other markets suffered major losses from the Covid-19 pandemic. The increase was 2% in relation to the previous year and the participation in the GDP reached 6.8%.

The Forum is an initiative of the GCSM together with the Forum of the Americas, the Federation of Agriculture and Livestock of the State of São Paulo (FAESP) and the Brazilian Rural Society (SRB). The event will be opened by businessman Mario Garnero and Chairman João Roberto Benites, followed by a statement by the Minister of the Environment, Ricardo Salles, the Governor of São Paulo, João Doria, and the Mayor of the city of Ribeirão Preto ( SP), Duarte Nogueira.

In Turbian’s view, the objective of the event is to promote the socialization of the Agro, that is, the exchange of knowledge and exchange aimed at eradicating hunger in the world, taking to the regions the culture of Agribusiness and development. “We are living in a very important moment in the world, when this reflection on agribusiness is more comprehensive. Agro has become the new bargaining chip on the planet and today we may have the opportunity to revisit concepts of socialization, which is the method of dealing with people on an equal level ”.

LUNEDÌ FORUM SULL’AGROBUSINESS ‘ENERGIA PER LO SVILUPPO DEL BRASILE’

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – “Agrobusiness e ambiente, energia per lo sviluppo del Brasile”: è il tema del Forum Brasileiro do Agronegocio, al via lunedì, in formato virtuale.

L’appuntamento riunirà i rappresentanti di diversi settori con l’obiettivo di discutere nuove azioni per la crescita del comparto nel Paese. In un’intervista con l’agenzia di stampa Dire, Agostinho Turbian, presidente del Global Council Sustainability & Marketing (Gcsm), sottolinea che la manifestazione intende andare oltre le capacità interne del Brasile. “Se non fosse per le grandi compagnie internazionali che ci hanno portato la tecnologia – sottolinea il dirigente – non avremmo la possibilità di avere un indice di produttività del genere nel nostro settore”.

Nel 2020 il comparto dell’agrobusiness ha dato un impulso alla economia brasiliana mentre altri comparti soffrivano grandi perdite a causa della pandemia di Covid-19. L’aumento è stato del 2 per cento in relazione all’anno precedente e la partecipazione al Prodotto interno lordo (Pil) è arrivata al 6,8 per cento.

Il Forum è un’iniziativa del Gcsm insieme al Forum das Americas, la Federacao de Agricultura e Pecuaria do Estado de Sao Paulo (Faesp) e la Sociedade Rural Brasileira (Srb). Ad aprire l’evento sarà l’imprenditore Mario Garnero e il chairman Joao Roberto Benites. Al Forum prenderanno parte il ministro dell’Ambiente, Ricardo Salles, il governatore dello Stato di San Paolo, Joao Doria e il prefetto della città di Ribeirao Preto, sempre nel San Paolo, Duarte Noguiera.



Nella visione di Turbian, l’evento vuole promuovere la socializzazione dell’agrobusiness. Con questa definizione il presidente intende lo scambio di conoscenza e relazioni che mirano a sradicare la fame nel mondo, portando nelle regioni colpite da questo fenomeno la cultura dell’agribusiness e dello sviluppo.

“Stiamo vivendo un momento molto importante nel mondo, dove questa riflessione che facciamo sull’agrobusiness è più completa” evidenzia Turbian. “Il nostro settore è diventato la nuova moneta di scambio del pianeta e forse oggi esiste la possibilità di rivisitare i concetti di socializzazione, che altro non è se non il metodo per trattare le persone alla pari”.

FÓRUM BRASILEIRO DO AGRONEGÓCIO CONVOCA SOCIEDADE PARA DEBATER OPORTUNIDADES NO SETOR

por Bianca Oliveira

SAO PAULO – “Agro e Meio Ambiente, energia no desenvolvimento do Brasil” é o tema do Fórum Brasileiro do Agronegócio, que começa segunda-feira (19) e reúne representantes de diferentes setores para discutir novas ações para o crescimento do setor no país.

Em entrevista à agência de notícias Dire, Agostinho Turbian, presidente do Global Council Sustainability & Marketing (GCSM), contou que o evento quer ir além das capacidades internas do Brasil. “Se não fossem as grandes empresas internacionais que nos trouxessem tecnologia, nós também não teríamos a capacidade que temos de ter esse índice de produtividade no nosso setor”.

Em 2020, o agronegócios impulsionou a economia do Brasil enquanto outros mercados tiveram grandes prejuízos com a pandemia da Covid-19. O aumento foi de 2% em relação ao ano anterior e a participação no PIB chegou a 6,8%.

O Fórum é uma iniciativa do GCSM junto com o Fórum das Américas, a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP) e da Sociedade Rural Brasileira (SRB). A abertura do evento será feita pelo empresário Mario Garnero e pelo Chairman João Roberto Benites, e na sequência haverá o pronunciamento do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do governador de São Paulo, João Doria, e do Prefeito da cidade de Ribeirão Preto (SP), Duarte Nogueira.

Na visão de Turbian, o objetivo do evento é promover a socialização do Agro, ou seja, a troca de conhecimento e intercâmbio visando erradicar a fome no mundo levando às regiões a cultura do Agronegócio e o desenvolvimento. “Nós estamos vivendo um momento muito importante no mundo, em que essa reflexão que fazemos do agronegócio é mais abrangente. O agro se tornou a nova moeda de troca no planeta e talvez tenhamos hoje a oportunidade de revisitar conceitos da socialização, que é o método de lidar com as pessoas em nível de igualdade”.