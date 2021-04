Tg Lazio, edizione del 16 aprile 2021

MIGLIORANO DATI LAZIO SU COVID, MAGI: MA NON SIAMO FUORI PERICOLO

Migliorano i dati sul Covid nel Lazio. L’indice di trasmissione del contagio RT è a 0,79. E’ in calo il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, mentre rimane stabile quello sulla terapia intensiva. “In linea generale la situazione sembrerebbe in miglioramento, però non possiamo dire di essere fuori pericolo” ha detto all’agenzia Dire il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, secondo il quale le riaperture “vanno fatte in base ai dati che arrivano”.

ELEZIONI ROMA, VERSO PRIMARIE PD IL PROSSIMO 20 GIUGNO

Le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Roma si svolgeranno con ogni probabilità il prossimo 20 giugno. A proporre la data i segretari Bruno Astorre e Andrea Casu al termine di un incontro al Nazareno con Francesco Boccia, responsabile degli enti locali della segreteria Letta. “Le primarie sono la via maestra per coinvolgere tutti gli elettori nelle scelte della nostra comunità politica” hanno sottolineato Astorre e Casu.

ZINGARETTI INAUGURA AREA VERDE IN COMPLESSO ATER PRIMA PORTA

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato stamani la nuova area verde nel complesso Ater di Prima Porta. L’opera rientra nel progetto di 10 nuovi playground che la Regione sta realizzando nei complessi di edilizia pubblica nella periferia di Roma. Oltre allo spazio ludico si è provveduto alla sistemazione del verde e all’installazione di una fontanella e un gazebo. “Oggi restituiamo agli abitanti del quartiere uno spazio sottratto all’incuria- ha detto Zingaretti- con l’obiettivo di favorire anche progetti di inclusione sociale”.

PAURA PER SMALLING, RAPINATORI IN CASA PORTANO VIA ORO E OROLOGI

Paura questa mattina per il giocatore della Roma, Chris Smalling, e la moglie. Tre uomini armati di pistola hanno fatto irruzione nella casa dell’uomo a Tor Carbone e sotto la minaccia dell’arma si sono fatti aprire la cassaforte. La banda ha portato via monili in oro e orologi Rolex prima di fuggire. Scosso ma illeso, il calciatore giallorosso ha quindi richiesto l’intervento della Polizia che sta indagando sulla rapina.