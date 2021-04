Recovery, De Luca: “Ho sospetto che ci sarà solo libro dei sogni”

NAPOLI – “Stiamo lavorando al piano di rilancio con i fondi europei. Comincio ad avere il sospetto che andremo verso un fallimento e presenteremo solo un libro dei sogni, un bell’elenco di mille opere da fare”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. Il governatore ha ricordato che la giunta ha approvato due proposte di legge dirette al parlamento “che riguardano – ha spiegato – le procedure di gara e l’abuso d’ufficio per fare in modo che le opere vadano avanti e non si fermino per strada”.