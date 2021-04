Il concerto di Ligabue a Campovolo rinviato al 2022

ROMA – Dovranno attendere ancora i fan di Ligabue per partecipare all’evento ’30 anni in un (nuovo giorno)’, il concerto che lo vedrà sul palco della Rcf Arena di Reggio Emilia, Campovolo, per celebrare la sua longeva carriera.

Il perdurare dell’emergenza Coronavirus costringe il rocker a rinviare il live, previsto per il 19 giugno di quest’anno. Lo recupererà il 4 giugno 2022 esibendosi davanti un pubblico di 100mila spettatori, tanti i biglietti venduti in tempo record all’annuncio del concerto che rimangono validi per la nuova data.

Il live era originariamente in programma il 12 settembre 2020 ma la pandemia non ha permesso di mantenere l’impegno. In attesa di tornare dal vivo, Ligabue arriva in rotazione radiofonica il 23 aprile con ‘Essere umano‘, il nuovo singolo estratto dal disco ‘7’. Nella stessa giornata sarà disponibile anche il video ufficiale.