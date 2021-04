Letta: “Il disastro in Sardegna è colpa della Regione”. Lega: “Si sciacqui la bocca”

CAGLIARI – “Le scene che stiamo vedendo in questi giorni in Gran Bretagna, con gli assembramenti, le abbiamo viste in Sardegna un mese fa, dove il governo regionale ha fatto scelte sbagliate. Si è deciso di aprire tutto, tre settimane dopo abbiamo assistito al disastro completo, e oggi la Sardegna è rossa“. Stanno facendo discutere le parole di Enrico Letta, segretario del Partito democratico, intervenuto ieri sera a ‘Piazzapulita’, su La7.

A scagliarsi contro il segretario dem è il coordinatore regionale della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili: “Il signor Letta, segretario del Pd o di quello che ne rimane, prima di criticare e attaccare Salvini, Solinas e la Regione Sardegna si sciacqui la bocca e pensi ai danni che il suo partito ha fatto con l’ex governatore Pigliaru da cui abbiamo ereditato un sistema sanitario regionale che era già in emergenza, anche senza una pandemia”.

LEGGI ANCHE: Nieddu: “Sardegna rossa? Servivano più controlli, ora paghiamo lo scotto”